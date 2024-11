To, že je někdo ministr, neznamená, že si ze sebe nemůže udělat legraci. Neberme proboha politiky a čelné představitele tak strašně vážně, říká o prezentaci ANO na sociálních sítích místopředseda strany Karel Havlíček. Co viděl u Aleny Schillerové, ho podle jeho slov trochu šokovalo. „Ale ona je na to stavěná a baví ji to. I mě překvapilo, kolik lidí na mě jako ‚netiktokáře‘ čučí,“ komentuje.

„S Alenou jezdím celkem často na různé výjezdy a mladí lidé za ní opravdu chodí a říkají: my se na to fakt díváme. Samozřejmě někomu se to líbí víc, někomu méně, ale ona se mezi ty mladé lidi dostala a nepochybně je to jeden z nástrojů, jak ‚mlaďochy‘ oslovit,“ říká k aktivitě bývalé ministryně financí na sociálních sítích Havlíček.

Nejen skrze tyto aktivity se ANO chystá dostat znovu do vládních pozic. Havlíček ale připouští, že se hnutí nenechává ukolébat průzkumy a pořád si to musí „odpracovat“. Jestli bude premiérem, ale potvrdit nechce. „Jsem připraven na to, že pokud k tomu bude konstelace, tak mohu být premiérem. Ale my s Andrejem Babišem v tomhle nejsme rivalové a oba si velmi dobře uvědomujeme, že pozice předsedy vlády je do značné míry oběť,“ tvrdí Havlíček.

V rozhovoru také připouští, že v povolební spolupráci pro ANO není žádná strana nepřípustným partnerem. A pro spojení se na evropské úrovni si umí dobře představit spolupráci třeba s Motoristy. „Jsme realisté a víme, že docílit jednobarevné vlády asi bude nesmírně obtížné. Ale tu ambici mít musíme,“ říká Havlíček.