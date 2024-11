Ve velkých problémech se ocitla pražská Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM). Roky totiž nezákonně vybírala od svých studentů poplatky za studium. Vyšlo to najevo poté, co Nejvyšší soud zasáhl v případě jedné z dívek, po níž škola vymáhala 170 tisíc korun, které se jí zavázala zaplatit i v případě, že studium nedokončí. Soud ale konstatoval, že předpis, který poplatky stanovil, byl nezákonný. A nezavazoval tedy k platbě, ač to tak škola prezentovala.

