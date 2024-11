Ivan Bartoš zhruba po 15 letech končí jako předseda v Pirátské straně. Jeho nástupcem se stal bývalý primátor Prahy a nyní náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Bartoš zůstává poslancem. V rozhovoru pro HN popisuje, že Piráti potřebují nový impuls, že zestárli a stali se z nich „boomeři“ a také hodnotí své dosavadní působení.

Patnáct let jste byl předsedou Pirátů. Jaký je to pocit, teď skončit?

Bylo to vidět i v sále. Můj život je hodně spjatý s životem strany. Pirátské straně jsem se věnoval jako předseda i při povolání, v roce 2017 jsme se pak dostali do sněmovny. Dokonce i moje manželka je politička za Piráty na Praze 2. Takže to není tak, že končím s aktivitou v politice, byť poslední roky byly náročné. Ale je důležitá i nějaká sebereflexe v momentě, kdy strana potřebuje změnu. Samozřejmě je to emotivní, s těmi lidmi jsem prožil 15 let a mám k nim cit a lásku.

