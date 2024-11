Po patnácti letech mají Piráti nového předsedu. V těsném boji Zdeněk Hřib porazil ve druhém kole svého protikandidáta bývalého senátora Lukáše Wagenknechta. Vedení strany převzal náměstek pražského primátora po Ivanu Bartošovi. „Vnímám to jako velký závazek, teď nás čeká skutečně obrovský kus práce,“ zdůraznil Hřib hned po zvolení a znovu poděkoval Ivanu Bartošovi.

„Je nutné teď hned začít s přípravou k volbám do poslanecké sněmovny,“ zdůraznil Hřib. Ve svém projevu doporučil zvolení místopředsedů, kteří stáli za úspěšnými kampaněmi z let 2017 a 2020, mezi nimiž byli Štěpán Štrébl, Hana Hajnová, Michal Bláha a Mikuláš Ferjenčík.

Hřib byl od listopadu 2018 do února 2023 primátorem hlavního města Prahy. V roce 2023 byl v nové koalici zvolen prvním náměstkem primátora zodpovědným za dopravu. Nyní je i předsedou dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy.

„Strana jasně podpořila moji vizi, že je potřeba přistupovat k problémům ve společnosti na základě dat, expertyzy a bez zbytečné byrokracie,“ řekl Hřib a pokračoval: „Vnímám, že Piráti mají před sebou další velký úkol. Budeme pracovat na tom aby nepropadly hlasy liberálních voličů do sněmovny v roce 2025.“

Bartoš předal za hudby z filmu Piráti z Karibiku novému předsedovi velké dřevěné kormidlo. „Chtěl bych ti symbolicky, pozor, nezadři si třísku, pirátské kormidlo není hladké, má velmi tvrdé hrany, předat kormidlo na směr do poslanecké sněmovny 2025, konsolidace a práci, která je před námi všemi,“ popřál Hřibovi Bartoš.

Bývalý předseda dovedl Piráty do parlamentu i do vlády s koalicí Spolu. Byl šéfem Pirátů s jednou pauzou od roku 2009. „Snažím se jednat v souladu s hodnotami, které prosazujeme společně s vámi každý den, to budu dělat nadále. Bez ohledu na to, v jaké budu roli,“ řekl ráno ve svém projevu Bartoš.

Hřib po svém zvolení prohlásil, že se na pozicích Pirátů vůči vládě nic nemění. „Nechystám se vyjednávat o opětovném vstupu do vlády,“ uvedl. Piráti z koalice odešli poté, co premiér Petr Fiala odvolal Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj kvůli problémům v digitalizaci stavebního řízení.