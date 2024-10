Více než třetina z očekávaných 500 tisíc kusů munice, které mají být dodány v rámci české iniciativy do konce roku, už je na Ukrajině. Řekl to nový ukrajinský velvyslanec v Praze Vasyl Zvaryč. Nemá informace o tom, že by s municí byly potíže, o...

3. 10. 2024 ▪ 3 min. čtení