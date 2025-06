Česko si bude po roce 2027 od Švédska pronajímat dvanáct letounů JAS-39 Gripen. Nabídku na prodloužení pronájmu do roku 2035 za 16,695 miliardy korun včetně DPH projednala vláda. Cena podle ministerstva obrany zahrnuje kromě pronájmu dvanácti stíhaček také peníze na servis a výcvik pilotů. Další zhruba čtyři miliardy korun včetně DPH Česko v příštích letech vynaloží na modernizaci Gripenů.

Nyní si Česko od Švédska pronajímá čtrnáct letounů zhruba za 1,7 miliardy korun ročně, pronájem končí v roce 2027. Jeho prodloužení má zajistit využívání Gripenů českou armádou do roku 2035, kdy je nahradí 24 amerických letounů F-35.

Podle švédské finální nabídky zaplatí Česká republika v letech 2027 až 2035 za pronájem letounů, servis a výcvik 16,695 miliardy korun včetně DPH. Armáda má nyní dvanáct jednomístných a dva dvoumístné stroje, podle nové nabídky by využívala deset jednomístných a jako dosud dva dvoumístné.

Díky snížení počtu letounů Česko podle ministerstva významně ušetří. „I s nižším počtem strojů bude ochrana vzdušného prostoru České republiky zajištěna. Zároveň zajistíme bezproblémový výcvik pilotů a jejich přechod na novou platformu F-35,“ uvedl dříve velitel vzdušných sil armády Petr Čepelka. „Na budoucí snížení počtu letadel bylo upozorněno NATO s tím, že daná skutečnost bude v rámci plánování ochrany společného vzdušného prostoru zohledněna,“ dodalo ministerstvo.

Sám pronájem netvoří významnou část nabídky, uvedl úřad. Na její výši má podle něj vliv zejména stáří využívaných letadel, která budou ve službě už třetí dekádu, předpokládají se proto i vyšší náklady na údržbu. Připravovaná smlouva podle ministerstva také reaguje na vývoj cen v posledních letech, který značně překonal dlouhodobý průměr.

Používané Gripeny bude třeba modernizovat, obrana za ni podle smlouvy zaplatí 4,037 miliardy korun včetně DPH. „Modernizace letadel je nutný krok k zajištění jejich provozu, k jejich modernizaci dochází kontinuálně již od roku 2015,“ podotklo ministerstvo.

Úřad už na začátku dubna uvedl, že Švédsko předložilo Česku novou nabídku, podle ministerstva je zhruba o 25 procent výhodnější než nabídka z loňského roku. „Po sérii jednání se zástupcům ministerstva obrany se podařilo domluvit oproti původní švédské nabídce z loňského roku významně výhodnější podmínky,“ uvedl vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva Lubor Koudelka.

Gripeny mají být v českém letectvu nahrazeny americkými letouny F-35 Lightning II. O jejich nákupu rozhodla současná vláda v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Americké letouny tak vyjdou celkem na 150 miliard. Jde o nejdražší armádní nákup. První letouny F-35 pro ČR mají být hotové v roce 2029, všechny stroje by měly do Česka dorazit do roku 2035.