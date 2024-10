Mám pocit, že jsem se stal hromosvodem frustrace kolegů. Dostávám od nich tisíce e-mailů, ve kterých si stěžují na každodenní problémy na svých útvarech, říká ve Spotlightu News místopředseda odborové organizace bezpečnostních složek Martin Červenka. Na webové stránce nazvané Konec PČR otevřeně kritizuje dlouhodobý nedostatek policistů, platové podmínky, administrativní zátěž i vedení policie.

Webové stránky Konec PČR uvádí srovnání plánovaných a skutečných počtů policistů na jednotlivých odděleních. Obvodní oddělení v Písku, na kterém slouží Martin Červenka, má plánovaný stav 41 zaměstnanců, skutečně jich tu je ale pouze 28. Na přibližně 40 tisíc obyvatel v oblasti tak připadá jedna autohlídka.

„Každý den řešíme stejný rébus. Dennodenně se setkáváme s tím, že hlídka vyjede na oznámení, ale mezitím padne nějaké další a my řešíme, kdo na místo vyjede,“ vysvětluje Červenka a upozorňuje, že problém neřeší jen oddělení v Písku, ale po celé republice.

Nedostatek policistů tak může výrazně prodloužit čekání na příjezd hlídek. Seznam Zprávy informovaly o situaci ze začátku září, kdy muž ze Strakonicka ohlašoval střelbu lince 158. Příjezd trval strážníkům z Písku 38 minut, protože místní hlídka byla na výjezdu jinde a sousední oddělení je kvůli nedostatku policistů otevřené jen některé dny v týdnu.

Podle Červenky je současná personální situace opravdu vážná a netýká se pouze policie. „Padneme my, padnou hasiči a úplně jako první padne Vězeňská služba,“ tvrdí v rozhovoru a dodává, že s nutností doplnit tabulkové stavy se podle něj policie potýkala už před třemi lety. „Nikdo to nevidí nebo to vidět nechce. Je ale třeba to řešit a musíme začít neprodleně. Už je skoro pozdě,“ vysvětluje Červenka.

V rozhovoru Seznam Zpráv místopředseda odborové organizace bezpečnostních složek uvedl, že policejní odbory mezi 4. a 8. listopadem plánují také celorepublikovou protestní akci. Ve Spotlightu News vysvětluje, že jejím cílem bude vysvětlit lidem, že bezpečnostním složkám „dochází dech“.

Policisté v rámci protestu mimo jiné nebudou dávat pokuty, ale upřednostní řešení případů domluvou. Červenka v této souvislosti mluví o tlaku na určitý počet pokut, kterému někteří policisté čelí z vyšších míst. „Ačkoliv čárkový systém neexistuje, tak prostě existuje. Dochází k situacím, kdy se srovnávají počty pokut mezi útvary, aby byly na stejné úrovni,“ uzavírá.