Vláda schválila nákup jedenácti lehkých vrtulníků pro Leteckou službu Policie ČR. Zakázku odsouhlasila do maximální výše 5,54 miliardy korun. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo vnitra. První tři vrtulníky by podle úřadu měly být dodány v roce 2027. Nová technika má zlepšit připravenost policie na mimořádné události, jako jsou požáry, povodně, migrační vlny či pandemie. Zároveň se podle ministerstva sníží provozní náklady stávající techniky.

„Akceschopnost Letecké služby Policie ČR je zásadní předpoklad pro to, abychom mohli řešit běžné zásahy, ale i mimořádné situace včetně přírodních katastrof, které poslední roky zažíváme. Proto je obnova vybavení a pořízení vrtulníků naprostá nutnost,“ uvedl v tiskové zprávě ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Mluvčí ministerstva Adam Rözler doplnil, že nasazení policejních vrtulníků do bezpečnostních a záchranných akcí je často jedinou možností, jak mohou složky integrovaného záchranného systému rychle a efektivně zasáhnout. Jsou podle něj klíčovým podpůrným prostředkem například pro zásahové jednotky, a to jak při běžném výkonu služby, tak i u mimořádných situací. Současná technika je podle mluvčího často více než třicet let stará.

Zálohu 554 milionů korun uhradí ministerstvo vnitra z letošního rozpočtu, s dalšími výdaji budou podle Rözlera počítat návrhy státního rozpočtu do roku 2030. „Realizace veřejné zakázky je schválená do maximální výše 5,54 miliardy korun,“ doplnil Rözler.

Pořízení vrtulníků podle mluvčího vychází z koncepce Letecké služby Policie ČR do roku 2032. Koncepce počítá s nákupem tří těžkých vrtulníků a jedenácti lehkých, dva mají po roce 2028 sloužit letecké záchranné službě. Koncepce také zahrnuje plánovaný nákup 112 dronů nebo nových služebních dopravních prostředků.