Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu s náskokem vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 32,1 procenta hlasů. Druhá ODS by dostala 14,2 procenta a na třetí místo se dostalo hnutí STAN s podporou 10,6 procenta voličů. Z volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima NEWS vyplývá, že do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD, Piráti a mohli by se do ní vrátit komunisté, kteří těsně překročili potřebnou pětiprocentní hranici. Vládní TOP 09 a lidovci, kteří v minulých volbách kandidovali s ODS v koalici Spolu, by zůstali mimo sněmovnu.

Hnutí SPD přisoudil aktuální model 9,4 procenta hlasů. Piráty, kteří v září odešli z vlády, by podle STEM nyní volilo 5,9 procenta voličů, KSČM by mohla získat 5,3 procenta hlasů.

Pod hranicí nutnou pro vstup do dolní komory by zůstalo hnutí Přísaha s 4,6 procenta. Pro TOP 09 by hlasovalo 3,7 procenta lidí, hnutí Motoristé sobě by získalo 3,2 procenta a KDU-ČSL by volilo 2,7 procenta lidí.

Sociální demokracie (SOCDEM) by podle volebního modelu obdržela 2,6 procenta hlasů. Méně než dvě procenta hlasů mají Svobodní, Zelení a Trikolora.