Přechodné období, v němž se budou moci souběžně používat nové i původní systémy stavebního řízení, nebude kratší než 12 měsíců. Žádosti se budou podávat v elektronické podobě, k papírovým formulářům se nebude možné vrátit. Novinářům to v pondělí řekl budoucí ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN). Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že vláda 16. října rozhodne, zda pokračovat ve vývoji digitalizace stavebního řízení, nebo začít od začátku včetně zadání nové soutěže na jejího dodavatele.

Kupka byl pověřen řízením prací na digitalizaci stavebního řízení premiérem Petrem Fialou (ODS) poté, co byl odvolán ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

„Dneska bylo jednoznačně konstatováno, že to přechodné řešení nebude trvat méně než 12 měsíců, což je nezbytná doba k tomu, abychom našli model ať už rekonstrukce těch stávajících systémů, nebo zpracování systémů zcela nových,“ řekl Kulhánek.

V současnosti se připravuje novela stavebního zákona, která by umožňovala využívat souběžně nové i původní systémy. Sněmovna by ji podle Kupky měla projednávat ve zrychleném režimu. Poslanecké kluby podle něj obdržely předběžnou podobu návrhu a v týdnu by měla být hotová finální verze.

„Bude to znamenat díky tomu legislativnímu návrhu takovou právní jistotu, aby bylo možné vydávat bezpečně stavební povolení i v tom nadcházejícím období. A dokonce to s ohledem na úpravu stavebního zákona bude znamenat zrychlení vydávání stavebních povolení oproti stavu před 1. červencem letošního roku,“ řekl Kupka.

O tom, zda se bude dále pracovat na vývoji systémů spuštěných od 1. července, nebo zda se začne s vývojem nových, rozhodne podle Kupky až vláda. „Musíme vyhodnotit vážná rizika, na která upozorňuje už svými předchozími rozhodnutími Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Víme také o tom, že došlo k porušení zákona o informačních systémech veřejné správy, přinejmenším tím, že zkušební provoz ani ostrý provoz těch současných systémů Digitální a informační agentura neschvalovala,“ dodal Kupka.