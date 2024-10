Ministr zahraničí Jan Lipavský zůstává členem vlády i po odchodu Pirátů z kabinetu. Po úterní schůzce s ním to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Považuje mimo jiné za důležitou kontinuitu ve vedení české diplomacie. Lipavský sice Fialovi donesl avizovanou demisi, po jednání s premiérem se ale rozhodl, že ji vezme zpět.

Předsedové zbývajících tří koaličních stran, tedy STAN, KDU-ČSL a TOP 09, podpořili to, aby Lipavský zůstal ministrem jako nestraník, uvedl Fiala. O takové variantě informoval i prezidenta Petra Pavla, který podle premiéra také považuje kontinuitu ve vedení ministerstva zahraničních věcí za správnou.

Na základní otázky zahraniční politiky a mezinárodních vztahů mají premiér s Lipavským blízké názory. „Česká zahraniční politika má jasný tvar, jasné směřování, hodnotové vymezení,“ řekl Fiala. Lipavský potvrdil, že se sešel s premiérem, aby mu předal demisi, jak předem avizoval. Váží si ale možnosti pokračovat, důležitá je pro něj podpora šéfů všech stran.

Lipavský v úterý zároveň požádal o ukončení členství v České pirátské straně, jejímž členem byl od podzimu 2015. Podle svých slov se neztotožnil s obratem, který strana v minulých dnech nabrala.

V reakci na to, že na své pozici k pondělku skončil vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, si Piráti odhlasovali, že odstoupí od vládní koaliční smlouvy. Dočasně je řízením ministerstva pověřený vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Fiala řekl, že o trvalém obsazení místa chce mít jasno do konce tohoto týdne. Kandidáta navrhne hnutí STAN, potvrdil. Jurečkova mise v úřadu je podle něj dočasná. Definitivní složení kabinetu bez provizorií pak chce mít hotové do konce týdne příštího.

V pondělí Fiala řekl, že by chtěl post ministra pro místní rozvoj obsadit ve stejném okamžiku, kdy se bude měnit ministr průmyslu a obchodu. Do této funkce hnutí STAN nominovalo svého prvního místopředsedu Lukáše Vlčka namísto Jozefa Síkely, který by se měl stát eurokomisařem. S Vlčkem se předseda vlády sejde ve středu odpoledne.