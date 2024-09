V budoucnu by se již nemělo stát, že lidé přijdou o peníze, které si uložili do úschovy u advokáta v domnění, že jsou u něj v bezpečí – ten je o ně ale připraví. Nově by takové případy měl odškodnit Garanční fond komory, kam by advokáti...

10. 9. 2024 ▪ 5 min. čtení