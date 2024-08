Policisté obvinili dva muže ve věku 33 a 28 let z podvodu, při němž podle nich falešnou sbírkou vylákali dohromady skoro sedm milionů korun od téměř 4000 lidí z celé republiky, kteří chtěli pomoci například onkologicky nemocným dětem. Peníze jim pomáhali získat i zaměstnanci dvou call center, kteří obvolávali lidi a vůbec netušili, že jde o podvod. Oběma mužům hrozí až osm let vězení. Případ odhalili kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Opavě. Novinářům to řekli vedoucí oddělení Jakub Tutko a ředitel územního odboru Opava Jiří Marzoll.

Tutko řekl, že v pozadí stál dnes třiatřicetiletý muž, který vše řídil a organizoval. „Instruoval svého mladšího komplice, aby se jako jednatel zapsal do obchodních společností a tyto řídil, případně tyto řídil skrze nastrčené osoby,“ řekl Tutko.

Společnosti měly bankovní účty, poté muži na internetu vytvořili falešnou sbírku pod záštitou obecně prospěšné společnosti. „Zde byly uvedeny smutné příběhy lidí, zejména onkologicky nemocných dětí, pacientů, případně dětí umístěných v dětských domovech. Tam bylo uvedeno číslo účtu, kam mají být příspěvky zasílány,“ popsal Tutko.

Peníze obviněným ale plynuly hlavně díky call centrům, která zřídili v Opavě a posléze v Ostravě. „Za tímto účelem naverbovali zaměstnance, objednali prostory, které vybavili počítači a speciálním softwarem, který je schopen hromadně obvolávat lidi,“ řekl Tutko.

V call centrech pracovalo až 30 lidí. Za příspěvek 1299 korun dárci na dobírku dostávali upomínkové předměty, jako bylo dřevěné srdíčko, andělíček nebo stromeček. Na začátku muži poslali jedné obecně prospěšné společnosti zabývající se charitou 70 tisíc korun, aby vytvořili zdání, že se dobročinností opravdu zabývají.

„Postupně obviněným s jídlem rostla chuť, a tak navyšovali příspěvek, který má být poskytnut jako dar, po stokorunách až na necelých 2000 korun. Zaměstnanci call centra byli motivováni získat maximální počet takových příspěvků, protože z každého toho obchodu jim plynula provize ve výši 300 korun,“ řekl Tutko.

Podvod začali muži páchat loni v únoru, policisté se případem začali zabývat v srpnu. „Prověřování bylo poměrně složité z důvodu sofistikované trestné činnosti pachatelů, z důvodu počtu poškozených i z důvodu výše škody,“ řekl Marzoll.

Letos v březnu policisté spustili akci s krycím názvem Rakovina, oba muže zadrželi a provedli domovní prohlídky. Zajistili majetek za 1,4 milionu korun.

Starší z mužů už byl dříve trestán za padělání peněz, úvěrový a pojistný podvod. „Starší z obviněných nespolupracuje vůbec, tento je nadále stíhán vazebně,“ řekl Tutko. Mladší muž už byl z vazby propuštěn. „Dejme tomu, částečně spolupracuje, i když z mého pohledu nepřišel s ničím novým, o čem bychom nevěděli,“ řekl Tutko.