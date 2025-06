„Hlavně mladé ženy jsou v komplikovaných životních obdobích hrozně náchylné k jakýmsi ezoterickým věcem, což se v těch náboženských hnutích často vyskytuje,“ konstatuje reportérka CNN Prima News Valerie Fišrová. V rámci investigativní činnosti se stala součástí společenství kolem Jaroslava Dobeše, který se nechvalně proslavil jako guru Jára.

„Po půl roce, který jsem tam strávila investigací, jsem cítila, že mě dokázali namotat. A to jsem věděla, co dělám… Takže jak těžké to potom musí být pro devatenáctiletou holku?“ uvažuje. „Když jsem přišla s tím, že doma na základě pokynů udělám provizorní oltářek, tak na mě přítel koukal, jestli jsem se už skutečně nezbláznila,“ popisuje.

Do „hnutí“ se přihlásila přes sociální síť Instagram a dlouhou dobu prý vůbec nevěděla, že jde o Dobešův podnik. Že se člověk stává součástí něčeho podobného, se často nedozví hned.

Nejlepší prevenci vidí Fišrová v tom, aby se o celé problematice mluvilo. S tím ale nesouhlasí religionista Zdeněk Vojtíšek. „Všichni na to za půl roku stejně zapomeneme a hlavně si řekneme, že se nás to netýká,“ tvrdí.

Stoupenci končili nazí v lese i bez prstů. Osud české sekty se uzavřel vraždou vůdce

Nejrozšířenějším náboženstvím v Česku je podle něj západní ezoterismus. „V podstatě osm lidí z deseti věří v energie, chodí k léčiteli a berou homeopatika. A z tohoto ohromného podhoubí ezoterismu se pak někdy vylíhnou taková společenství, jako bylo právě to gurua Járy,“ uzavírá.