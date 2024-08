Dá se zaměnit za ignorování. Slovo ghosting ale tak dobře vystihlo jev, když s vámi někdo bez jakéhokoli vysvětlení přeruší kontakt – zmizí jako duch –, že se před sedmi lety stalo součástí oficiálních anglických slovníků. Ačkoli se pojem v internetové mluvě původně používal zejména ve vztahu k randění, brzy se začal vztahovat i k dalším aspektům života, zejména práci. Vědci se nyní v rozsáhlé studii zabývali tím, jak „ghosteři“ přemýšlí.

Ten, kdo se rozhodne „zmizet jako duch“, je druhou stranou zpravidla vnímaný jako necitlivý. Jak ale dokázal výzkum z letošního července publikovaný v odborném časopise Journal of Experimental Psychology, není to tak úplně pravda. Daná osoba to myslí zpravidla dobře. A věří, že tím, že druhého ignoruje, ho ušetří bolesti, kterou by mohl pocítit, kdyby k němu byla upřímná.

