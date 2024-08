Očekávaný dopad na průměrnou domácnost je několik stovek korun měsíčně. Můžeme se na to ale dívat jako na investici do budoucna,“ říká ekonom Tomáš Protivínský k proměně energetické koncepce státu, která počítá s dopady Green Dealu. Vláda ji zatím v červenci odložila, dle experta jde ale o strkání hlavy do písku. „Emisní povolenky potřebujeme. Škoda, že Česko něco takového neudělalo dříve,“ říká.

„My máme evropský Green Deal, Amerika má Inflation Reduction, Čína má různé pětileté plány, masivní podporu obnovitelných zdrojů a vlastní systém emisních povolenek. To znamená, že ta opatření jsou přítomna ve všech regionech, to není specifikum jenom Evropy,“ vzkazuje odpůrcům Green Dealu ekonom Tomáš Protivínský, podle kterého je dopad rozšíření emisních povolenek na české domácnosti daleko menší než škody, které emisemi dlouhodobě působíme.

„Pokud někdo chce dále pálit uhlí navzdory tomu, že víme, jak to přispívá ke znečištění ovzduší a zesílení skleníkového efektu a klimatické změny, je adekvátní a spravedlivé, aby za to zaplatil,“ říká expert a vypočítává, že by rozšíření emisních povolenek mohlo vést ke zdražení uhlí asi o třetinu. U zemního plynu by se cena mohla zvednout asi o 10 až 15 procent a u benzinu přibližně o tři koruny na litr.

Expert také tvrdí, že pokud se ohlédneme například 30 let zpátky, v roce 1994 stál litr benzinu 20 korun a průměrný plat byl kolem sedmi tisíc. „To znamená, že tehdy jsme si mohli koupit za průměrnou mzdu asi nějakých 300 až 350 litrů benzinu a dnes je to kolem tisíce litrů. Takže to, kolik pohonných hmot si dnes můžeme dovolit, je mnohem více než v minulosti,“ vysvětluje.

Protivínský také upozorňuje, že zatímco se ministr financí Zbyněk Stanjura brání rozšíření emisních povolenek na domácnosti a maloodběratele, nový systém by mohl řadě lidí také pomoci. „Přibližně čtvrtina z toho, co se v rámci toho systému vybere, je určena k tomu, aby se rozdělila zpět lidem a především zranitelným domácnostem – třeba těm, kteří bydlí někde na periferii a potřebují se dopravovat nebo mají starý kotel a nemohou si dovolit renovaci,“ nabádá vládu k tomu, že by se měla zaměřit spíše na to, jak bude poměrně velkou podporu rozdělovat.