Důvodů, proč vláda zklamala své vlastní voliče, je asi mnoho. Jeden z nich může být, že jsou její reformy skutečně méně ambiciózní, než by od nich někdo čekal,“ hodnotí šéfkomentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo současný pokles preferencí vládní pětikoalice a fakt, že předvolební průzkumy válcuje hnutí ANO. I když je Andrej Babiš favoritem voleb, Šídlo by na jejich výsledek nesázel.

„Žijeme v zemi, kde vládne kabinet vlastně jenom díky tomu, že propadl milion hlasů. Myslím, že tentokrát se to nestane a výsledek těch příštích voleb může být úplně jinde,“ předpovídá Šídlo možný výsledek sněmovního volebního klání v příštím roce, ve kterém by podle současných průzkumů mohlo zvítězit hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše. Dodává, že navíc nejde jen o to, kdo volby vyhraje, ale s jakým ziskem a kdo se do sněmovny dostane.

Komentátor v rozhovoru varuje před plánem vlády, která chce znovu nastartovat lustrační zákon. „Považuji ho za hloupý, špatný a do jisté míry zbabělý. Myslím si, že je to nesmysl a z mnoha důvodů by to dělat neměla. Nicméně pokud by to tak bylo, tak by Andrej Babiš asi nemohl být jmenován předsedou vlády,“ odhaduje Šídlo, ale upozorňuje, že pokud jde o Babišovy kauzy, budoucí sněmovna se jim nejspíš beztak nevyhne.

„Pokud jde o případ Čapí hnízdo, je dost pravděpodobné, že neskončí ani po příštích volbách, a já si myslím, že definitivně neskončí. V tu chvíli by to byla už čtvrtá sněmovna, která by rozhodovala o vydání Andreje Babiše ke stíhání, což by byl absolutní rekord,“ vypočítává novinář.