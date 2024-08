V případu možné machinace s tendry kriminalisté obvinili 14 lidí a pět společností. Část z nich z několika zločinů. Mezi nimi je i primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO), jemuž by v případě uznání viny hrozilo až 12 let vězení. Obviněni jsou také ředitelka Zooparku Chomutov Věra Fryčová, ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner nebo jednatel jirkovské firmy Rocknet Ladislav Šmucr i samotná společnost. ČTK to ve středu řekla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš navrhl, aby výbor hnutí ANO vyškrtl Hrabáčovo jméno z kandidátní listiny ke krajským volbám. Chce také, aby Hrabáč skončil v hnutí, napsal ČTK.

"Osoby jsou stíhány pro zločin přijetí úplatku, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zločin zkrácení daně a poplatku a také pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby a dále přečin podplácení. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší počet osob, tak ne všechny osoby jsou stíhané pro tyto všechny trestné činy," uvedla Doušová. Mezi stíhanými jsou také úředníci. Nejpřísnější trest hrozí za zločin přijetí úplatku, a to až 12 let.

Pachatelé nebo společnosti v úmyslu zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, kdy si vzájemně poskytovali majetkové a jiné výhody, popsala trestnou činnost Doušová. "K trestné činnosti mělo docházet od roku 2022 do současné doby," upřesnila. Dodala, že se jednání obviněných týkalo stavebních zakázek různých veřejných zadavatelů.

Hrabáč je obviněný z přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zkrácení daně a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Policie ho zadržela v úterý. Kromě Ústeckého kraje policisté zasahovali také v kraji Karlovarském, Moravskoslezském a Středočeském.

Blažkovi se nelíbí úniky ze zásahu

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) bude žádat vysvětlení a potrestání lidí, kteří poskytli médiím záběry z úterního policejního zatýkání nebo vyzradili, že se zásah chystá. Podle ministra je zveřejnění takových policejních záběrů v on-line médiích nezákonným postupem. Napsal to dnes na síti X. Zároveň odkázal na zprávu serveru Seznam zprávy, jejíž součástí je video ze zadržení chomutovského primátora Marka Hrabáče (ANO).

"Pokud se policejní záběry ze zatýkání kohokoli objeví on-line v médiích, jde o postup zjevně nezákonný a v konečném důsledku poškozující trestní řízení. Budu žádat vysvětlení a potrestání těch, kdo videozáběry prodali či předali médiím nebo vyzradili, že k zásahu dojde," uvedl ministr spravedlnosti Blažek. Dodal, že o výsledku bude veřejnost informovat.