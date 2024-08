V neděli budou tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková v Paříži hrát o další olympijský bronz pro českou výpravu. V očekávaném finále dvouhry mužů se utkají Srb Novak Djokovič a Španěl Carlos Alcaraz a atletický večer na Stade de France vyvrcholí korunovací nejrychlejšího muže planety. Uděleno bude dvacet medailových sad, mimo jiné poslední v plaveckém bazénu.

Na hlavním kurtu Philippa Chatriera obstarají úvodní bod programu Muchová s Noskovou. Daly se dohromady až na poslední chvíli poté, co se Markéta Vondroušová odhlásila kvůli zranění ruky, přesto se turnajovým pavoukem prokousaly až k zápasu o bronz. V cestě k němu jim stojí španělská dvojice Cristina Bucsaová, Sara Sorribesová, nasazená jako číslo osm. Obě na rozdíl od Češek čtyřhru pravidelně hrají a mají za sebou několik turnajových vítězství, i když s jinými partnerkami. Bucsaová, původem z Moldavska, letos byla ve čtvrtfinále Australian Open.

Djokovič už dosáhl téměř všeho, co může tenis nabídnout, jediné, chybí mu jen olympijské zlato. Pod pěti kruhy je jeho jediným úspěchem bronz z roku 2008. Na cestě do finále nepovolil soupeřům ani jeden set, ale stejně suverénní byl i Alcaraz, který v Paříži slavil už v červnu na Roland Garros. Bilanci mají vyrovnanou 3:3, na antuce spolu hráli jediný zápas, loni v semifinále v Paříži zvítězil Srb.

První zlato pro Ukrajinu by podle papírových předpokladů měla získat výškařka Jaroslava Mahučichová. Mistryně světa i Evropy vylepšila na začátku července v Paříži po 37 letech světový rekord a jejích 210 cm je o sedm centimetrů víc, než má na kontě její nejbližší soupeřka Australanka Nicola Olyslagersová.

Spojené státy jsou na stovce mužů stále nejúspěšnější zemí olympijské historie, ale poslední zlato získaly už před dvaceti lety v Aténách zásluhou Justina Gatlina. Dlouhé čekání chce ukončit Noah Lyles, který se zatím prosazoval hlavně na dvojnásobné trati. Pro Paříž má v plánu tři zlaté, ale na nejkratší trati jsou letos rychlejší Jamajčan Kishane Thompson a Ferdinand Omanyala z Keni, který může získat pro Afriku první sprinterskou medaili od roku 1996, kdy v Atlantě bral dvakrát stříbro Frankie Fredericks z Namibie.

Českou atletiku budou v rozbězích zastupovat Matěj Krsek na hladké čtvrtce a Nikoleta Jíchová na stejné trati s překážkami. Pro ni je postup do semifinále reálnější, neboť její čas ze semifinále mistrovství Evropy v Římě ji řadí na 17. místo v redukovaných tabulkách. Dvojice dálkařů - zkušený Radek Juška a teprve osmnáctiletý Petr Meindlschmid - má letos na kontě shodně 803 centimetrů. Limit pro finále je o dvanáct centimetrů dál a 22 účastníků kvalifikace už ho v této sezoně zvládlo.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vstoupí na písku pod Eiffelovou věží do vyřazovací části, ale na jméno prvních soupeřů si ještě musejí počkat. Do osmifinále se mohou dostat i Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová, pokud uspějí v dnešním předkole.

Čína vládne stolnímu tenisu od roku 1988, kdy se dostal do programu olympijských her, a jen pět z 37 zlatých medailí pustila do jiné země. Tu šestou může ukořistit dvaadvacetiletý Švéd Truls Möregaardh, který už ve druhém kole vyřadil světovou jedničku. Ve finále bude jeho soupeřem další Číňan Fan Čen-tung, jemuž by rád oplatil prohru z finále mistrovství světa v roce 2021.

Ke kvalifikaci ve střelbě z rychlopalné pistole jsou přihlášeni dva Češi. Čtyřicetiletý Martin Podhráský startuje na svých třetích hrách, ale poprvé od Londýna v roce 2012. Loni získal bronz na Evropských hrách ve Vratislavi a letos v květnu vyhrál Světový pohár v Baku. V posledních týdnech před olympiádou ale měl lepší mušku o 16 let mladší Matěj Rampula.

Trať pro cyklistický závod žen s hromadným startem měří 158 kilometrů a je na ní devět stoupání, včetně těch v závěru na Montmartru. Belgičanka Lotte Kopecky, jíž vzal v časovce naději na medaili pád na mokrém asfaltu, chce k titulu mistryně světa přidat olympijské zlato. To další pak má v plánu na velodromu. Podobný cíl má ale Američanka Chloé Dygertová, která také při časovce upadla, ale ještě zachránila alespoň bronz. Mezi 92 cyklistkami z 57 zemí bude i česká závodnice Julia Kopecký.

V plaveckém bazénu sklízely největší úspěchy australská a americká výprava, na nejdelších mužských tratích však v poslední době dominuje Ir Daniel Wiffen a bylo by velkým překvapením, kdyby na patnáctistovce nezopakoval triumf z 800 metrů. Na světovém šampionátu v Dauhá se mu to povedlo a letos je o více než šest sekund rychlejší než nejbližší pronásledovatelé.