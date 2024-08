Kordisté Jakub Jurka, Martin Rubeš, Jiří Beran a Michal Čupr získali na olympijských hrách senzačně bronz v týmové soutěži. V utkání o třetí místo porazili světové jedničky Francouze 43:41. Hrdinou duelu byl stejně jako ve čtvrtfinále proti druhému týmu světa Itálii Jakub Jurka, který v závěrečném souboji na planši v zaplněném Grand Palais otočil skóre proti domácí hvězdě Yannicku Borelovi.

Český tým v Paříži podlehl jen obhájcům prvenství Japoncům, kteří zvítězili v semifinále 45:37. Dvaačtyřicetiletý Beran se ziskem olympijské medaile rozloučil s kariérou. Nejstarší člen české výpravy v Paříži přidal bronz k třetím místům z individuální i týmové soutěže na mistrovství Evropy.

Kordisté ziskem bronzu vyrovnali olympijské maximum českého šermu. Na hrách v roce 1908 získali individuální i týmový bronz šavlisté. Před třemi lety na ně třetím místem v Tokiu navázal Alexander Choupenitch ve fleretu.

V souboji s Francouzi se Češi drželi v bouřlivé atmosféře ve vedení po třech dílčích soubojích, pak ale začal mít navrch soupeř. Do většího trháku se však nedostal. Po posledním Beranově vystoupení v kariéře vedli jen o dva body a v dosahu udržel český tým i náhradník Čupr, který v předposledním souboji zaskočil za Rubeše a při debutu na olympijské planši ve 32 letech předal Jurkovi "štafetu" se čtyřbodovým mankem.

Stříbrný olympijský medailista z individuální soutěže a exmistr světa Borel si proti bývalé juniorské světové jedničce připsal první zásah. Ale pak pětadvacetiletý Jurka, který v soutěži jednotlivců v Paříži jako jediný z českého tria dokázal vyhrát zápas, opakovaně ukázal, proč jej tým nasazuje na pozici takzvaného "zavíráka". Povedlo se mu i sedm zásahů za sebou a pak už se zoufalé snaze soupeře o obrat ubránil.

Jurka byl hlavní postavou i ve čtvrtfinálovém duelu. Do rozhodujícího souboje s Davidem di Verolim šel za nepříznivého skóre 29:30. Po výhře 14:8 ale zajistil nečekaný postup do semifinále.

"Dvakrát jsme s nimi šli na mistrovství světa. V Miláně jsme prohráli o dva zásahy. Potom ve Vancouveru jsme vedli taky (v souboji) o semifinále a prohráli jsme v závěru. Dneska se plán neměnil, ale na rozdíl od těch předchozích jsme do toho všichni dali srdce, nevzdali jsme to až do úplného konce. Oni to vycítili a atmosféra těch závodů je podle mě napůl semlela. My jsme se taky úplně neuvěřitelně vzedmuli a převálcovali je," uvedl Jurka.

Ani proti Japoncům se šampionem z individuální soutěže Kokim Kanem Češi nebyli bez šance. Beran je dokonce v sedmém duelu poslal do vedení 22:21. Kano poté nedal šanci Rubešovi a po jeho dílčí výhře 6:1 vedli Japonci před závěrečným soubojem 27:23. Jurka opět předvedl dobrý finiš, dokázal skóre otočit a ještě 49 sekund před koncem vedl 34:33. V závěru byl ale Masaru Jamada lepší.

"Asi jsem se měl zachovat jinak, ale po bitvě je každý generálem. Ale asi bych to jinak neudělal. On byl rozjetý a ty zásahy mi neustále dával na levý bok, do nohy a na stehno. Byl jsem tak ponořený v taktice, že jsem si nebyl jistý, jestli by nějaká změna nenarušila flow zápasu," řekl českým novinářům Jurka.