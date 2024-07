My Češi sami sebe často kritizujeme, ale ono to ani jinde není vždy úplně růžové – třeba s angličtinou. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich emailů. Odebírejte!

Síkela, kdo jiný?

Vláda se, naštěstí, vzdala původních úvah, že kandidáta na českého eurokomisaře nominuje až na konci srpna. A shodla se na Jozefu Síkelovi. Ministři za STAN chtěli, aby vedle Síkely Česko nabídlo i Danuši Nerudovou, čímž by vyšlo vstříc požadavku staronové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která po státech chce dva kandidáty – muže a ženu. Jenže: tuhle žádost zatím žádná země nevyslyšela a není důvod, aby se Česko zachovalo jinak. Objektivně vzato, lepšího kandidáta než je Síkela, který má o funkci zájem a má politickou podporu, prostě nemá. A které tři věci jsou mnohem důležitější než to, jaké portfolio nakonec Česko v Evropské komisi dostane? Čtěte.

Úkol pro Ursulu

Von der Leyenová bude předsedkyní Evropské komise dalších pět let. Měla by se soustředit na jeden klíčový úkol, od jehož zvládnutí se pak odvíjí vše další, včetně třeba efektivní podpory Ukrajiny – EU musí zastavit své ekonomické zaostávání vůči USA nebo Číně. Situace není zdaleka tak tragická, jak někdy tvrdí ti, kteří citují zavádějící statistiky. Férové je srovnání na základě parity kupní síly nebo při zohlednění kratší pracovní doby v Evropě. Pak zjistíme, že evropské zaostávání není nijak dramatické. Jenže respekt Vladimira Putina nebo Si Ťin-pchinga si nezískáme tím, že máme delší dovolenou… Co musí von der Leyenová udělat a co by měly udělat členské země EU včetně Česka? Tady je odpověď.

České skóre

Von der Leyenovou na další funkční období zvolilo 401 europoslanců, což jí s přehledem stačilo. Češi a Češky byli většinově proti. Získala hlasy osmi z nich (po dvou z TOP 09 a STAN, jednoho z KDU-ČSL, dvou z ODS a jedné pirátky). Alexandr Vondra, třetí europoslanec ODS, odmítl říct, jak hlasoval. Zbylých 12 českých europoslanců bylo proti. Zvolení von der Leyenové je přitom pro Česko spíš dobrou zprávou. V čem přesně a k čemu by měla přízeň jedné z nejmocnějších žen v Evropě využít česká vláda? Psali jsme.

Prosvištíme si: Zmatená ODS

ODS se v EU dopracovala do unikátní pozice, v které není, s jedinou výjimkou, žádná jiná evropská strana – v Evropském parlamentu je členkou frakce ECR, ale hlasovala pro von der Leyenovou. Jaké má tahle anomálie řešení? Jaký vliv vlastně ODS v rámci ECR má, skutečně tam je velkou rybou, jak tvrdí její politici? Jak je to s takzvaným českým Green Dealem a jak ve skutečnosti zasáhne naše peněženky? A bylo by pro nás lepší, kdyby byl americkým prezidentem Donald Trump, nebo Kamala Harrisová? Ondřej Houska a Michal Půr vše vysvětlují v podcastu Bruselský diktát. Zkrácená verze je tady, celý díl na HeroHero a Gazetisto.

Dva Češi ve vedení

Ještě než se rozjeli na prázdniny, europoslanci se rozdělili do výborů a zvolili si jejich vedení. Nejvíc předsednických a místopředsednických míst obsadili vítězové voleb, evropští lidovci, další pak zástupci ostatních frakcí podle počtu členů. Jeden z výborů, který získali Evropští konzervativci a reformisté (ECR), konkrétně zemědělský, povede nově europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS). Předsednické místo bude mezi 21 českými europoslanci zastávat jako jediná. Další post získal Luděk Niedermayer (TOP 09), je místopředsedou výboru pro hospodářskou a měnovou politiku. Přesné rozdělení Čechů a Češek do výborů najdete tady. Členové Patriotů pro Evropu, kam patří i europoslanci za ANO, usilovali celkem o deset míst ve vedení výborů včetně dvou předsednických. Nezískali ale – kvůli „sanitárnímu kordonu“ – ani jedno.

Top pozice pro Češku

Česká diplomatka Magdalena Grono, působící v Bruselu, se nově stane zvláštní zástupkyní EU pro jižní Kavkaz a Gruzii. Dosud působila v týmu stálého předsedy Evropské rady Charlese Michela jako poradkyně pro Ukrajinu, předtím pracovala s Michelovým předchůdcem a nyní polským premiérem Donaldem Tuskem. Pro diplomaty v Česku může být neznámým jménem, jak ale Ředitelům Evropy svěřil jeden zahraniční insider unijní politiky, v evropské diplomacii je Magdalena Grono skutečný pojem. „Region Kavkazu zná jako málokdo. Mimo jiné hrála klíčovou roli při zprostředkování mírových rozhovorů mezi ázerbájdžánským vládcem Alijevem a premiérem Arménie Nikolou Pašinjanem po poslední válce mezi oběma státy,“ sdělil dotyčný zdroj. „Magdalena je výrazně vyšší diplomatická a expertní liga, než na jakou je region střední Evropy zvyklý,“ dodal. Gratulujeme!

Bída i jinde

My Češi máme tendenci sami sebe pranýřovat. Ale když mluvíme třeba o chabém jazykovém vybavení českých politiků, je dobré se porozhlédnout okolo. Za Itálii se kandidátem na eurokomisaře nejspíš stane ministr pro EU Raffaele Fitto, a to hlavně z jednoho důvodu – všichni ostatní zvažovaní kandidáti mají velmi chabou angličtinu. Dokonce tak, že jeden z nich tím při vzájemné schůzce popudil generálního ředitele Amazonu, píší italská média. A podle nich není ani Fittova angličtina bůhvíjaká.

Ostře sledované: Velké změny

Už příští rok navrhne Evropská komise nový víceletý společný rozpočet unie pro roky 2028 až 2034. Podle všeho chce státy EU přesvědčit, aby přistoupily na velké změny – čerpání značné části peněz má být podmíněno plněním reforem, mnohem více prostředků má jít na přeshraniční priority, jako jsou výzkumné a infrastrukturní projekty. Česko by na tom tratilo, ale v jeho zájmu by měly tyto investice být – posílí, mimo jiné to, čím se politici tolik zaklínají, tedy konkurenceschopnost. O plánech Evropské komise Ředitelům Evropy řekl vysoce postavený zdroj, šéfka komise von der Leyenová je ve stručnosti popsala i ve Financial Times.

Digitální daň

Minulá vláda Andreje Babiše hrozila zavedením daně pro digitální firmy. Tedy pro společnosti, které mají v Česku příjmy, ale daní tu jen minimálně, protože zde nemají fyzické sídlo – ani ho nepotřebují. Poté nastala jednání v rámci OECD, která problém vyřešila pomocí globálních pravidel pro danění těchto firem. Jenže tato dohoda podle všeho neprojde v americkém Kongresu, takže padne. Francie, Kanada nebo Nový Zéland už oznámily, že kvůli tomu opráší plány na zavedení zmíněné domácí digitální daně. A Česko? To nic takového neplánuje, sdělilo Ředitelům Evropy na jejich dotaz ministerstvo financí.

Záhada pokračuje

Tahle věc už nějakou dobu baví české uživatele sociálních sítí. Totiž fakt, že zástupce Motoristů sobě a nově europoslanec Filip Turek možná nemá platný řidičák. Opakovaně se nechal svézt politiky z konkurenčních stran, kteří na něj náhodou narazili, jak se shání po taxi nebo zkrátka nějakém odvozu na schůzku. Neřídil ani cestou do Štrasburku na zasedání europarlamentu. Ředitelé Evropy se Turka zeptali, proč se nechává vozit a zdá má platný řidičák. „S kolegy (Vondrou a Kolajou) jsem se pokoušel ochladit pomocí sdílené dopravy velmi rozehřátou planetu,“ trollil poslanec. Na meritum věci, tedy zda má platný řidičák, ani po opakované otázce neodpověděl.

Evropa podle…

Viktor Daněk, zástupce ředitele think-tanku Europeum

Sanitární kordon se stal patrně nejskloňovanějším souslovím eurovoleb. Před nimi o jeho existenci, až na zasvěcence, skoro nikdo neslyšel, za to teď o něm mluví všichni. Zdá se však, že si mnozí stále ještě plně neuvědomili jeho důsledky. Hnutí ANO a Přísaha/Motoristé se snaží uklidnit voliče tvrzením, že je jen připravil o funkce, o které stejně nestáli, a teď se mohou konečně pustit do plnění volebního programu. Nesmysl, sanitární kordón neskončil. Členům frakcí, které se v něm ocitly, hrozí, stejně jako dříve, že ať už při poslanecké práci přijdou s jakýmkoli pozměňovacím návrhem, ostatní jej automaticky smetou ze stolu. Šance na prosazení programu se tak smrskla jen na hlasování o návrzích ostatních. Je taktika izolace příliš tvrdá? Možná ano. Rozhodně však ne překvapivá. Krajní pravice to unese – přestupem k Patriotům o nic nepřišla, stejně jako donedávna nezařazený maďarský Fidesz. Hnutí ANO však zaplatilo zdaleka nejvyšší politickou cenu. Příště by možná nebylo špatné naslouchat expertům.

Tečka podle Ondřeje Housky

Toto vydání Ředitelů Evropy je poslední, na kterém se podílí Kateřina Šafaříková. Tímto jí děkuji za spolupráci. Ředitelé Evropy se nyní, jaké každé léto, odmlčí, a opět se přihlásí na přelomu srpna a září. A to s některými novinkami, nenechte si je ujít! Zatím přeji všem čtenářům krásné, odpočinkové léto. Moc děkuji za přízeň, váš počet stále stoupá! A tak vám všem na dovolenou posílám písničku.