Češi proti Ursule

Dosavadní šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová si řekla o druhý mandát a dnes (ve čtvrtek) odpoledne se dozví, jestli ho dostala. Schvalovat ji budou evropští poslanci a von der Leyenová potřebuje získat alespoň 361 hlasů (ze 720). Vyjednávala s frakcí ECR a se Zelenými a měla by tak dostat podporu alespoň části z nich vedle „svých“ lidovců, socialistů a liberálů. Jisté to ale nemá. V předvečer hlasování můžeme říct jen to, že z Česka na její adresu zazní hlasité „ne“. Většina českých europoslanců se chystá hlasovat proti ní. O koho jde a co se od Ursuly 2.0 očekává?

Nevliv v praxi

Europoslankyně Klára Dostálová (ANO) usilovala o post místopředsedkyně v novém Evropském parlamentu, ale nezískala dost hlasů. Důvod byl jediný: je členkou frakce Patrioti pro Evropu. Ta vznikla na půdorysu krajně pravicové Identity a demokracie, se kterou ostatní politické skupiny v minulém období odmítly spolupracovat. „Cordon sanitaire“, opatření proti spolupráci s nimi, teď přešel na Patrioty (a další krajně pravicovou frakci Evropa suverénních národů, jejímž členem je i Okamurova SPD). Pokud vás tedy zajímá, jak vypadá nulový vliv v europarlamentu navzdory tomu, že Patrioti jsou třetí nejpočetnější frakce, vypadá přesně takto. Za Patrioty neprošel do vedení žádný kandidát. Většinu míst obsadí koalice lidovců, socialistů a liberálů, se dvěma místopředsedy uspěla i ECR, v níž je ODS.

Naopak vliv

Už minule jsme vás informovali, že předsedkyní strategického zemědělského výboru by se měla stát europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS). Jde o dohodu mezi frakcemi a jejich členskými stranami. Obdobná dohoda teď vynesla do vedení v parlamentu další české europoslance. Luděk Niedermayer (TOP 09) by měl být druhým mužem výboru pro hospodářskou a měnovou politiku. Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) koordinátorem evropských lidovců ve výboru pro rozpočtovou kontrolu – jinak řečeno, klíčovou spojkou nejsilnější frakce ve výboru, který dohlíží na utrácení dotací v členských státech. Alexandr Vondra (ODS) zůstane koordinátorem frakce ECR v klíčovém výboru pro životní prostředí. A nově by měl vést parlamentní delegaci pro vztahy s Izraelem.

Prosvištíme si: Kdo je proruský

Hned první rezoluce přijatá novým europarlamentem vyzývá k další podpoře Ukrajiny. Taky vyzývá k tomu, aby mohli Ukrajinci začít používat zbraně dodané Západem i pro útoky na ruské území, nebo odsuzuje sólocestu Viktora Orbána do Moskvy. Rezoluce prošla jasnou většinou, pro bylo 495 europoslanců, proti 137. Ovšem mezi českými poslanci to dopadlo jinak - pro byli jen zástupci ODS, TOP 09, STAN, lidovců a pirátka Markéta Gregorová. Většina, konkrétně 12 z 21 Čechů a Češek v europarlamentu, byla proti nebo se zdržela.

Moudrý Heydrich

Politika Reinharda Heydricha vůči Čechům v protektorátu byla moudrá – i to řekl politik jedné ze stran, s kterými se spojili Andrej Babiš a Tomio Okamura v Evropském parlamentu. V podcastu Bruselský diktát uslyšíte, co mají tyto strany v programu – a proč tedy platí, že se Babiš a Okamura spojili s nejhoršími protičeskými politiky. Uslyšíte taky, proč by Ukrajina v dohledné době rozhodně neměla vstoupit do NATO a proč volby amerického prezidenta nejsou ani po atentátu na Donalda Trumpa rozhodnuté. Zkrácená verze Bruselského diktátu je tady, celý díl na HeroHero a Gazetisto.

Filip Farage Turek

Nový europoslanec Filip Turek (Motoristé sobě) si podle svých slov během ustavující schůze parlamentu při Ódě na radost, hymně EU, odmítl stoupnout. Večer se pak nechal vyfotit s tuplákem piva ve štrasburské hospodě a napsal k tomu, že ho bolí ruce, jak dře. Originální! Stejně postupovali členové UKIP, strany pro odchod Velké Británie z EU pod vedením Nigela Farage. Nestoupali si při Ódě na radost a voličům slibovali, že rozhodně nebudou v parlamentu pracovat, jen EU obírat o peníze. Farageovi se jeho mise podařila a britská média ho krátce po brexitu přistihla ve frontě na německý pas pro jeho děti (Farageova manželka je Němka), aby nepřišly o výhody společného trhu a studia v EU. Jsme zvědaví, jakou pointu přinese Turkovo účinkování v europarlamentu.

Nepovznesli se

Premiér Petr Fiala pozval do Kramářovy vily všechny české europoslance vzešlé z červnových voleb. Zatímco třeba ze Stačilo! dorazili všichni, tedy Kateřina Konečná i Ondřej Dostál, z europoslanců ANO nepřišel nikdo. Zdůvodnili to tím, že je Fiala uráží, když říká, že jejich nová europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu je proruská. Je špatně, že se ANO nedokázalo povznést nad každodenní politické přestřelky a nepřišlo. Přítomni byli i klíčoví tvůrci české evropské politiky, Tomáš Pojar a Štěpán Černý, takže se (staro)noví europoslanci mohli něco dozvědět. Tedy pokud o to stojí.

Ostře sledované: Konflikt eskaluje

V minulém newsletteru jsme psali o bojkotu maďarského předsednictví s otazníkem. Teď už to platí bez otazníku. Evropští politici se dohodli na omezení kontaktů s Maďary na nutné minimum, a to kvůli Orbánovým sólocestám za Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem. Do Maďarska nebudou jezdit eurokomisaři, zrušeno bylo tradiční zasedání celého kolegia komise v předsednické zemi, ministři už teď vynechávají schůzky v Budapešti. Věc je ale tentokrát jednoduchá, jde o postoj 26, respektive 25 proti jednomu – Slováci se k bojkotu nepřidali. Co když ale podobných sólistů jako Orbán bude víc? Psali jsme.

Porucha motoru

Že v EU diktují Němci a Francouzi? Nesmysl. Když se tyto dvě země dohodnou, je to většinou signál, že daný návrh je vyvážený kompromis, který budou moci podpořit i ostatní státy – podobný názor jako Berlín mají většinou Nizozemci, Češi nebo Dánové, s Paříží se zase shodnou Italové, Španělé či Belgičané. Německo-francouzský motor měl jisté problémy už delší dobu, teď to ale vypadá na docela vážnou poruchu, a to kvůli vnitropolitické situaci v obou zemích. Pokud by motor přestal fungovat, budeme ještě litovat… Jak by to mohlo dění v EU ovlivnit?

Češi mají kuráž

Tvrdí to alespoň Fabio Mauri. Tohoto italského ajťáka zná málokdo, jeho satirický profil na síti X ale sleduje přes sto tisíc lidí. Právě on je autorem vtípků o EU jako DG MEME. V rozhovoru pro HN popisuje, že navzdory stoupající slávě jsou Češi první a zatím poslední, kdo se nezdráhali pozvat ho k debatě o EU. Tento víkend tak bude jako jeden z VIP hostů festivalu Colours of Ostrava. Proč DG MEME založil a koho nejradši glosuje z českých politiků?

Tečka podle Kateřiny Šafaříkové

Vážení a milí čtenáři, toto je poslední Tečka, kterou pro vás píšu (a předposlední vydání Ředitelů Evropy, jejichž jsem spoluautorkou, před prázdninovou pauzou). Od září mě čeká nové dobrodružství, a to na Seznam Zprávách. Bylo to s vámi skvělých několik let, za které vám upřímně děkuji. Doufám, že se zanedlouho opět uvidíme nebo uslyšíme, byť to bude jinde. Ráda bych přinesla více Evropy do nejsilnějšího soukromého média v Česku, kde zatím chybí. Když mi pomůžete svou pozorností, budu vám vděčná. Užijte si léto!