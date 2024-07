Ubytovací zařízení v Česku by mohla mít od poloviny příštího roku povinnost registrace v připravovaném elektronickém systému eTurista. Počítá s tím novela zákona o podnikání v cestovním ruchu, kterou ve středu bez zásadních změn schválila vláda. Novinářům to po jednání řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Obcím podle něj novela umožňuje také regulovat na svém území krátkodobé pronájmy v bytech a bytových domech, které jsou nabízené přes on-line platformy, tedy například Airbnb či Booking. Tuto pravomoc ale ještě musí notifikovat Evropská komise, doplnil Bartoš.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od registru slibuje lepší přehled o počtu nabízených krátkodobých ubytování přes on-line platformy a s tím související větší výběr z poplatku z pobytu, který jde obcím, a na dani z příjmu. Náklady na vybudování a pětiletý provoz systému eTurista úřad odhaduje na 92,3 milionu korun, přičemž 30 milionů korun je na projekt připraveno v evropském Národním plánu obnovy.

Provozovatelé on-line platforem mají sice podle MMR od roku 2020 povinnost poskytnout na žádost živnostenského úřadu informace o nabízených ubytovatelích, v praxi tak ale někteří nečiní a místo toho riskují uložení pokut, jejichž vymáhání je navíc vzhledem k tomu, že on-line platformy sídlí převážně v zahraničí, složité, vyplývá z důvodové zprávy.

„Lze předpokládat, že digitalizací a zjednodušením podmínek podnikání v oblasti poskytování ubytovacích služeb se někteří (byť samozřejmě ne všichni) posunou směrem k legálnímu výkonu činnosti,“ sdělilo MMR v důvodové zprávě k návrhu zákona. Mluvčí úřadu Veronika Hešíková už dříve ČTK řekla, že v Česku není nahlášeno přibližně 40 až 70 procent poskytovatelů krátkodobého ubytování přes on-line platformy.

Teď mají poskytovatelé ubytování podle MMR povinnost vést turisty v takzvané evidenční knize a pak také v domovní knize, pokud jde o cizince, což občas vede k dvojímu zapisování. Systém eTurista by měl administrativní zátěž podnikatelům snížit, protože by vyžadoval údaje vyplnit pouze jednou. Ubytovatelům má systém také přidělit registrační číslo, za každé zařízení jedno. Informace by pak registr automaticky odesílal příslušným orgánům. Například Český statistický úřad by díky většímu přehledu o ubytování přes on-line platformy lépe vyhodnocoval turistiku v zemi.

Na poplatcích z pobytu, které turisté hradí v hotelech či penzionech, loni obce v Česku vybraly 1,46 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2022 příjem z tohoto poplatku vzrostl o 34 procent, proti roku 2019 před koronavirovou pandemií se zdvojnásobil, vyplynulo už dříve z dat na webu státní agentury CzechTourism. Výši poplatku si obce stanovují samy, v roce 2021 jeho maximální sazba stoupla o 29 korun na 50 korun.

MMR očekává, že se obce s ohledem na novelu zákona rozhodnou více zavádět poplatky z pobytu. Nárůst příjmu z nich bude nejspíš pozvolný, v druhém roce po spuštění registru by mohl činit až 332 milionů korun, řekla už dříve Hešíková. Růst výnosu z daně z příjmu pak MMR s účinností zákona očekává o 216 až 792 milionů Kč.