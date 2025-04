Pražští zastupitelé vyzvali sněmovnu, aby co nejrychleji přijala změnu zákona, která umožní hlavnímu městu regulovat krátkodobé ubytování typu Airbnb. Praha je připravena přijmout vyhlášku, která umožní pronajímat byty jen 60 dní v roce. Potřebuje ale, aby jí zákon takovou pravomoc dal. Ve sněmovně leží neprojednaný návrh změny živnostenského zákona, který předložila Praha, zároveň čeká poslance třetí čtení vládní novely o cestovním ruchu, v níž se problematika také řeší.

„Problém se týká centra města, proto je snaha delegovat problém na obce. Z jiných měst jsme detekovali, že se to může týkat Českého Krumlova nebo Karlových Varů. Jiných asi ne. Máme ve sněmovně s některými poslanci dva pozměňovací návrhy, které směřují k rekolaudaci a k tomu, aby se do těch prostor mohly dívat městské úřady a stavební úřady,“ uvedl předseda opozičního zastupitelského klubu a poslanec ANO Patrik Nacher.

Předseda komise pro cestovní ruch Jan Wolf (KDU-ČSL) uvedl, že komise už vytvořila návrh vyhlášky, která by krátkodobé ubytování regulovala. Kromě mnoha dalších podmínek by ve vyhlášce bylo stanoveno, že jeden byt může být k tomuto typu ubytování využíván 60 dní v roce. Zároveň by k tomu vlastník bytu potřeboval souhlas ostatních členů společenství vlastníků bytových jednotek.

„Je to hezká iniciativa, ale na garančním výboru se souhlasem ministra Kulhánka (Petr, STAN, pozn. red.) byl přijat pozměňovací návrh, kterým se vypouští možnost vyhlášky. Pokud by byl přijat tak, jak se zatím rýsuje, tak to bude znamenat, že to naprosto znemožní Praze do budoucna problém řešit,“ uvedla zastupitelka a senátorka Hana Kordová Marvanová (nez.).

Zastupitelé proto přijali usnesení, v němž žádají sněmovnu, aby v co nejkratším čase přijala systémové řešení krátkodobého ubytování a projednala návrh zákona, který Praha předložila. Zároveň žádají poslance, aby nepodpořili pozměňovací návrhy, které by vedly k odstranění zmocnění pro obce regulovat krátkodobé ubytování.

Podle údajů jedné společnosti, která sdílené ubytování provozuje, se v Praze k těmto účelům používá 40 tisíc bytů.