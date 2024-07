Je to těžká, špatně ohodnocená práce. Zaměstnanci jsou podfinancovaní, to by měly společnosti zlepšit, komentuje problémy s odbavením zavazadel na pražském letišti novinář Jan Nevyhoštěný z webu Zdopravy.cz. Práci v handlingové společnosti si sám vyzkoušel. „Chtěl jsem nahlédnout do oboru, o kterém píšu, ale taky jsem chtěl posilovnu, za kterou mi ještě zaplatí,“ popisuje roční výpomoc v Ruzyni.

Problémy s odbavováním zavazadel, kterým pražské letiště čelilo, nejsou vzácné, Nevyhoštěný jako příklad uvádí předvánoční provoz v Británii. Jistotu, že se něco podobného nebude v budoucnu opakovat, podle novináře nemáme. „K problémům může docházet, to asi neovlivní žádné vedení firmy. Může tomu ale předejít tím, že zaměstná více zaměstnanců a vytvoří větší rezervu právě pro tyto situace,“ namítá Nevyhoštěný.

Letiště Praha oznámilo přijetí krizového manažera do dceřiné společnosti Czech Airlines Handling, jeho jméno je ale zatím tajné. Jedním z okamžitých opatření pak bylo převelení některých pracovníků firmy z kanceláří do třídíren na výpomoc ve vykládce zavazadel. „Určitě to není běžné, pokud si někdo chce zaposilovat, tak to možná zkusí,“ hodnotí krok novinář. Mimo to byla s prosbou o výpomoc oslovena také konkurenční společnost Menzies, kterou problémy s odbavením nezasáhly.

Samotná práce v handlingu je podle novináře Nevyhoštěného velice variabilní, v rozhovoru pro Spotlight News mluví o obrovském množství různých služeb v různých typech směn a popisuje rutinu od přistání letadla po převzetí zavazadel. Počet opakování takové rutiny pro jednoho zaměstnance na směně pak závisí právě na dostupných kapacitách personálu. „Pokud je více zpožděných letů nebo někdo nepřišel do práce, tak ten tým vysloveně jezdí od letadla k letadlu a nestihne se ani občerstvit nebo si dojít na záchod,“ uzavírá novinář.