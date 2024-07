Velkou cenu v hlavní soutěži karlovarského filmového festivalu dostal britský dokumentární film Náhlý záblesk hlubších věcí režiséra Marka Cousinse. Za portrét jedné z nejzásadnějších postav britského moderního umění, malířky Wilhelminy Barns-Grahamové, převzal režisér Křišťálový glóbus z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky. Velká cena hlavní soutěže je spojená s odměnou 25.000 dolarů (asi 600.000 korun) a patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu.

V hlavní soutěži porota posuzovala 12 snímků. Cenu za režii si odnesla singapurská režisérka Nelicia Lowová za režii svého celovečerního debutu Na kordy. Snímek je příběhem mladého šermíře Jieho, který sní o tom, že se znovu setká se svým starším bratrem Hanem, jenž si odpykává trest za zabití svého soupeře při zápasu ve sportovním šermu.

Zvláštní cenu poroty spojenou s odměnou 15.000 dolarů (asi 360.000 korun) dostal norský snímek Až na věky. Film režisérky Liljy Ingolfsdottirové je dramatem o rozpadu manželství a hledání role ženy. Výkon norské herečky Helgy Gurenové v roli Marie ve filmu Až na věky jí vynesl Cenu za ženský herecký výkon. Cenu za mužský herecký výkon získali stejným dílem za role ve filmu Host a ryba třetího dne Nizozemci Ton Kas a Guido Pollemans.

Zvláštní uznání dostaly dva snímky – koprodukční film Xoftex německého režiséra Noaze Deshe odehrávající se v uprchlickém táboře kdesi v Řecku a celovečerní snímek režiséra Adama Martince Mord z prostředí tuzemské zabijačky. Diváckou cenu deníku Právo získal snímek režiséra Jiřího Mádla Vlny, který se po svém uvedení na festivalu dočkal mnohaminutového potlesku vestoje.

V soutěži Proxima si Velkou cenu odnáší koprodukční film Cizinec čínského režiséra, scenáristy a kameramana Čeng-fan Janga. Zvláštní cenu poroty soutěže Proxima získal snímek Když přišla noc debutujícího režiséra Paola Tizóna odehrávající se v prostředí armády v Latinské Americe. Zvláštní uznání Proxima si odnesli tvůrci slovenského filmu Od marca do mája. Vedle hlavní soutěže je Proxima druhou festivalovou soutěžní sekcí. Je prostorem pro filmaře čekající na objevení i pro renomované autory hledající nové definice své tvorby.

Ocenění herci Ivan Trojan a Clive Owen

Herci Clive Owen a Ivan Trojan z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky převzali Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Britský herec Owen na festivalu uvedl film Na dotek, v němž ztvárnil roli Larryho, za kterou získal Zlatý glóbus, cenu BAFTA a nominaci na Oscara. Trojan, který obdržel cenu za mimořádný přínos české kinematografii, v Karlových Varech připomněl film Karamazovi z roku 2008.

Na letošním 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se prodalo 127.325 vstupenek, téměř o 4000 více než v loňském roce. Festivalu se zúčastnilo 10.769 akreditovaných návštěvníků, přibližně stejně jako loni. Z toho bylo 8726 návštěvníků s festival passy, 411 filmových tvůrců, 1097 akreditovaných producentů, nákupčích filmů, prodejců, distributorů, dramaturgů filmových festivalů, zástupců filmových institucí a dalších filmových profesionálů a 535 novinářů. Novináře o tom dnes informovala mluvčí festivalu Uljana Donátová.

„Z uvedených filmů mělo na festivalu 33 světovou, osm mezinárodní a tři evropskou premiéru. Celkem 168 projekcí osobně uvedla delegace tvůrců. Uskutečnilo se 92 projekcí pro novináře a filmové profesionály,“ sdělila Donátová. „V průběhu festivalu se konalo 453 filmových představení. Uvedeno bylo celkem 177 celovečerních hraných, celovečerních dokumentárních a krátkých filmů,“ dodala.

Mucha: Jsme pro obyčejného diváka

Organizátoři festivalu také letos čelili připomínkám návštěvníků k vyprodaným projekcím. Stížnosti se objevily například na rozdíly v rychlosti rezervací na iPhonech, kde byla odezva delší než na Androidech.

„My bychom chtěli, aby byli všichni spokojeni a dostali lístek na film, který chtějí. Ale to bohužel vždycky nejde. Bojujeme s tím, snažíme se, aby to fungovalo, ale každý rok jsou dva až tři filmy, o které je takový zájem, že se na všechny nedostane. Letos se to stalo zejména s filmem Vlny, přestože měl čtyři projekce. Snažíme se to napravovat a slova o tom, že se festival nesoustředí na obyčejného diváka, jsou absolutně nepravdivá. Věnujeme tomu spoustu peněz a energie a snažíme se lístky držet na co nejnižší ceně,“ reagoval výkonný ředitel Kryštof Mucha.