Když před více než třiceti lety Jiří Bartoška spolu s filmovou publicistkou Evou Zaoralovou přebírali vedení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, neměli podporu vlády a jen doufali, že zvládnou přehlídku před zrušením zachránit. Podařilo se jim ale mnohem víc. Vybudovali kolem sebe tým loajálních profesionálů, kteří posunuli úroveň festivalu mezi evropskou špičku, kam se sjíždějí ty největší filmové hvězdy.

Čtvrteční zpráva o úmrtí Jiřího Bartošky, charismatického herce a dlouholetého prezidenta filmového festivalu, zasáhla i jeho blízké pracovní kolegy. Na přední osobnost českého filmu a kultury zavzpomínal pro HN Jan Jírovec, člen představenstva KVIFF Group a investiční partner skupiny Rockaway Capital.

Co pro vás Jiří Bartoška znamenal?

Na to je teď těžké odpovědět, protože celá velikost odkazu pana Jiřího Bartošky nám všem dojde až časem. Navzdory včerejší smutné zprávě jsem ale moc rád, že jsem měl tu čest být jeho blízkým přítelem. Za dobu, co jsme se znali, jsem od něj slyšel mnoho příběhů a životních zkušeností. Byl to nesmírně charismatický a inspirativní, čestný a velkorysý člověk, který kladl důraz na pravdu a správnost. Ovlivnil mě nejen v pohledu na kulturu, ale i na svět jako celek.

