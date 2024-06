Praha se desítky, stovky let proměňuje a postupně se vrstvila. V nějaký moment tady ale zavládlo přesvědčeni, že už je hotová a nemá se na to sahat. S tím se teď trochu bojuje," říká šéf IPR Ondřej Boháč o českém hlavním městě. To se dlouhodobě potácí mezi vizemi těch, kteří ho chtějí měnit, územními plány i zdlouhavým schvalováním. "Neumíme plynule reagovat na dobu," dodává.

„Myslím, že se tady ještě pořád žije dobře, ale třeba nestíháme stavět dostatečně rychle množství bytů, které bychom potřebovali. Nestíháme reagovat v rámci školství, infrastruktury a dalších věcí," vysvětluje Boháč, podle kterého metropole vlastně dlouhou dobu neměla "žádný problém", který by ji nutil k akci. "U nás se v Čechách obvykle čeká na průser a potom to nějak umíme vyřešit," hodnotí šéf IPR situaci nejen v hlavní městě, ale i dalších českých metropolích.

Podle Boháče jsou motory národní ekonomiky právě města. "Ale bavíme se o patnácti, dvaceti městech, což je třeba čtvrt procenta všech obcí, které jsou tím 'game changerem'. To jsou města, která mohou plnit státní kasu, jsou motory ekonomiky, dělají vyspělý průmysl a v tomhle potřebujeme pochopení na úrovni vlády," upozorňuje na neflexibilitu zákonů, které podle něj brzdí územní plánování a tím i rozvoj měst a možnost reagovat nejen na potřeby jejich obyvatel.

Boháč v rozhovoru popisuje také příklad pražského společensko-kulturního prostoru Kasárna Karlín, který musel nedávno ukončit svůj provoz, jelikož byl jeho provoz podle mínění úřadů nelegální, ačkoliv se v objektu kasáren aktivity provozovaly dlouhé roky.

"Kasárna Karlín je úplně ukázkovým příkladem systémového problému. Primátor o tom městě nemůže rozhodovat, město reálně nemůže rozhodovat o svém majetku a ještě má tak komplikovaný územní plán a stavební zákon, že není v rámci svých legálních kompetencí schopen takovou věc vyřešit nebo jí předejít," vysvětluje šéf IPR s tím, že nevěří, že se provoz kasáren v dohledné době opět rozjede.

A co si myslí o vyhrocené debatě ohledně obchodního domu Máj v centru Prahy? Boháč vítá, že se v médiích a veřejné debatě řeší veřejný prostor a architektura a rozhodně to považuje za přínosné. "Že by to ale mělo být rozbuškou občanské války, to mi připadá trochu moc," dodává.