Prezident Petr Pavel ve středu v Ústí nad Labem při debatě s občany řekl, že mu brání udělit státní vyznamenání bratrům Mašínům část jejich příběhu. Senát je na vyznamenání ve stejný den navrhl. Členům protikomunistické odbojové skupiny Mašínům jejich odpůrci vytýkají, že ve snaze opatřit si zbraně a peníze zabili odzbrojené policisty. Skupina působila v letech 1951 až 1953, probila se z totalitního Československa.

„Pohled na tu jednu malou výseč toho jejich příběhu mi brání k tomu, abych ji plně ignoroval a udělil jim státní vyznamenání,“ uvedl Pavel. „Rozhodně nezpochybňuji 90 procent toho, co bratři Mašínové udělali a co je k tomu motivovalo,“ doplnil prezident, který už dřív dal najevo, že by měl s jejich oceněním problém.

Senát schválil rekordních 125 adeptů na státní vyznamenání. Mezi nimi jsou také Jan Kubiš a Adolf Opálka, kteří se v roce 1942 podíleli na atentátu na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha, zakladatelka Československého červeného kříže a dcera prvního československého prezidenta Alice Masaryková, režisér Fero Fenič, architektka Eva Jiřičná, malíř Josef Lada nebo zakladatel královédvorského safari Josef Vágner.