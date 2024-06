V Pardubicích může vzniknout druhé evropské cvičiště pro piloty stíhaček F-35, jediné je dosud na Sardinii. Do Česka proto do čtvrt roku přiletí z USA tým, který posoudí, co vše je třeba změnit, uvádí e15.cz. Záměr zmodernizovat pardubické centrum...

5. 6. 2024 ▪ 3 min. čtení