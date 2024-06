V Pardubicích může vzniknout druhé evropské cvičiště pro piloty stíhaček F-35, jediné je dosud na Sardinii. Do Česka proto do čtvrt roku přiletí z USA tým, který posoudí, co vše je třeba změnit, uvádí e15.cz. Záměr zmodernizovat pardubické centrum leteckého výcviku je součástí dohody, kterou koncem května uzavřela americká zbrojovka Lockheed Martin se státním podnikem LOM Praha v souvislosti s nákupem F-35 pro českou armádu.

Firma Lockheed Martin nyní skládá speciální skupinu, ve které budou experti na výcvik pilotů, zajištění bezpečnosti utajovaných informací a obecně auditoři. S českou protistranou budou do konce příštího roku podrobně zjišťovat, co všechno se musí v Pardubicích změnit. Pravděpodobně pětičlenný český tým povede pilot a instruktor Tomáš Merta, uvádí e15.cz.

Češi mají společně s Američany také zjistit, jaké další pozemní vybavení pro komunikaci s letadly, například radiostanice či naváděcí zařízení, budou Pardubice potřebovat. Analýza má rovněž odhalit, jaká dodatečná kvalifikace by byla vhodná pro letecké instruktory.

Podle serveru bude pardubické výcvikové zařízení nutné zásadně modernizovat. Upgrade budou vyžadovat například letecké simulátory, které budou muset disponovat stejným softwarem, s jakým se piloti setkají v F-35. Zamýšlenou změnou je také úprava tréninkových kapacit centra. Ta má umožnit, že z dvojice pilotů, kteří budou zrovna nacvičovat komunikaci za letu, bude ve vzduchu pouze jeden a druhý v simulátoru.

Trénovat v Pardubicích budou hlavně piloti české armády, ale i ti zahraniční, obvykle v poměru zhruba 75 ku 25, a to od konce roku 2028. „Výcvik má trvat nejdéle jeden a půl roku, poté se piloti přesunou do zámoří k tréninku na strojích F-35. Následovat bude přemístění na leteckou základnu v Čáslavi, kde budou cvičit na českých F-35. „Do budoucna je v plánu přímý přesun z Pardubic do Čáslavi,“ uvedl ředitel LOM Praha Jiří Protiva.

Prvním krokem přizpůsobení výcvikového centra na stíhací bojové letouny páté generace je podle Protivy výstavba simulačního centra na proudové letouny L-39 NG, na kterých mohou piloti začít cvičit a nalétávat povinné hodiny. První ze čtyř objednaných letadel L-39 NG, na která LOM Praha uzavřel smlouvu s Aero Vodochody v listopadu 2022, by mělo do Pardubic dorazit do konce roku.

Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila vláda na konci loňského září, v lednu ho potvrdila podpisem memoranda. Za stíhačky amerického výrobce Lockheed Martin zaplatí 150 miliard korun, jde o nejdražší český armádní nákup. Součástí nákupu je také dojednaná průmyslová spolupráce, podle ministerstva obrany je připraveno 11 projektů se společností Lockheed Martin a tři projekty s firmou Pratt & Whitney. Dohoda o spolupráci s výrobcem bitevníků Lockheed Martin má podle ředitele státního podniku LOM Praha finanční potenciál přesahující miliardu korun.