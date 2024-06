Koho kroužkovat v eurovolbách? Máme pro vás doporučení, kteří kandidáti si vaše hlasy zaslouží. A proč někdy nabídka politických stran vypadá jako objednávka z Wishe? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

Bacha na objednávku

Jazykem sociálních sítí se tomu říká bacha na to, co ti přijde, když si to objednáš z Wishe. Poukazuje se tím na rozdíl mezi prezentací zboží na e-shopu a tím, co pak v reálu rozbalujete doma. Svým způsobem to platí i o volbách do Evropského parlamentu. To, jak se strany prezentují na domácí půdě, může být na míle daleko nebo i v přímém rozporu s politikou frakce, ve které pak daná strana sedí v europarlamentu. Nejznámější příklad je hnutí ANO, které vsadilo na národovectví, v EU je ale členem liberálů. Jsou ale komplikovanější případy a týkají se i koalice Spolu nebo třeba Pirátů. Co vám tedy domů přijde, když si „objednáte“ tu kterou stranu, vám řekne tento manuál do eurovoleb.

Koho kroužkovat

Vyznat se v záplavě kandidátů je fakt těžké, zvlášť když v eurovolbách má volič k dispozici jen dva kroužky. Takže jak je využít? Tady je doporučení, které dva kandidáty kroužkovat na kandidátkách těch stran nebo koalic, které mají podle průzkumů šanci na úspěch. Stojí za to kroužkovat Alexandra Vondru? Koho k němu přidat za ODS? Jak si vybrat u Spolu, když jste liberál, nebo naopak konzervativec? Kdo je kompetentní na kandidátce ANO? Jak se rozhodnout, když chcete volit STAN, a kdo na sobě fakt zamakal u Pirátů? A co malá uskupení, která mají šanci se dostat, tedy Stačilo! a Přísaha s Motoristy? Vše se dozvíte tady.

Jak to dopadne?

Pojďte si tipnout, jak volby do Evropského parlamentu v Česku skončí. Tedy jak si mezi sebou jednotlivé strany nebo koalice rozdělí mandáty, jaká nakonec bude volební účast a který kandidát získá absolutně nejvíc preferenčních hlasů. Pošlete vlastní tipy a vyhrajte tři zajímavé ceny – víc se dozvíte v podcastu Bruselský diktát, jehož autoři Ondřej Houska a Michal Půr se do tipovačky taky zapojili. Zkrácený díl podcastu je tady, celý na HeroHero a Gazetisto.

Prosvištíme si: Je to jednoduché

O EU se obvykle tvrdí, jak je složitá a jak je pro běžného člověka prakticky nemožné jejímu fungování porozumět. Ve skutečnosti je to mnohem prostší - unii vysvětlujeme špatně a zbytečně komplikovaně. Když to vezmeme od základů, je fungování EU dobře srozumitelné každému, kdo chápe, jak funguje politika na vnitrostátní bázi. Tady jsou podrobnosti.

Munice bude

Minulý týden do tohoto newsletteru napsal náš stálý spolupracovník Henry Foy z Financial Times glosu o tom, že mezi státy EU částečně vyprchalo nadšení z české muniční iniciativy pro Ukrajinu, protože se, z různých důvodů, nedaří dodávat tolik kusů munice, o kolika Češi mluvili. V reakci na to se nám ozval Tomáš Pojar, český poradce pro národní bezpečnost a premiérův evropský „šerpa“. Podle něj je to ve skutečnosti jinak: „Česká muniční iniciativa od začátku běží tak, jak jsme říkali, tedy že první dodávky munice na Ukrajinu dorazí nejdříve koncem května a určitě během června. Nyní můžeme potvrdit, že v červnu půjde o desítky tisíc kusů munice a stejně tomu bude i v následujících měsících do konce roku. S klíčovými zeměmi již nyní hovoříme o navyšování jejich finančních darů a o dodávkách na příští rok. Pokud by byly nespokojené, své příspěvky by jistě nenavyšovaly.“

Pojar podruhé

Prohlášení premiérova poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara pro server Aktuálně o tom, že česká vláda nevydá do Haagu zástupce izraelské vlády, vyvolalo na domácí půdě bouři. Část koaličních politiků sdílí Pojarův názor, Piráti jeho kritiku Mezinárodního trestního soudu odmítli a trvají na tom, že vláda má případný zatykač na Izraelce respektovat, jak sdělili Deníku N. O stejné téma se přeli zástupci ODS, STAN a ANO na předvolební debatě vydavatelství Economia a názorově se rozdělili tak, jak byste si velmi pravděpodobně netipli. Celou debatu je možné si pustit na tomto videu.

Ostře sledované: Češi vs Green Deal

Češi jsou sice národ houbařů a milovníci zdejší krajiny, jak ukazují data, většina politiků ale nenechala v kampani nit suchou na evropském Green Dealu. Ten přitom sleduje tento cíl, tedy snižováním emisí uchovat životní prostředí pro nastupující generace. Jednotlivá rozhodnutí v rámci Green Dealu by byla na samostatnou debatu, česká společnost si ho ale vesměs spojuje jen s jednou věcí podpořenou národním traumatem. O co přesně jde, se dozvíte v tomto textu.

Něco pozitivního

Uplynulý víkend proběhla první cyklojízda věnovaná poctě našeho kolegy Daniela Anýže, vynikajícího novináře, specialisty na Spojené státy, který loni náhle zemřel. Dan byl vášnivý cyklista, proto vznikl nápad na cyklomemoriál Dan Anýž Sunday Ride. Jel se nejen po Středočeském kraji, ale i v Americe, kde Dan několik let působil jako zpravodaj. Na cyklojízdě jsme vysvětlili, proč jsme založili Fond Daniela Anýže na podporu mladých novinářů se zájmem o svět. Informace o fondu a video i fotky z cyklojízdy najdete zde.

Co si přečíst

• Trump byl odsouzen, ale je to vlastně jedno. Co to tedy znamená pro nás?

• Že nastává éra deglobalizace? To je nebezpečný mýtus, tvrdí tato analýza.

• Jak vypadaly migrační trendy v posledních letech a v kterých zemích žijí tři čtvrtiny všech běženců v EU? Podívejte se na přehlednou grafiku.

Evropa podle…

Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum v AMO

Výsledky evropských voleb přinesou posílení frakcí napravo od lidovců (EPP) – konzervativců (ECR) a krajní pravice (ID), případně přeskládání stran v těchto frakcích či vznik úplně nové skupiny. V každém případě dojde k celkovému posunutí euroarlamentu doprava. Obecné postoje těchto stran a nechuť k prohlubování evropské integrace se projeví v řadě oblastí, jako je právní stát, klimatické politiky, energetická tranzice i některé další hospodářské agendy. A co vnější politika a obrana? Ty sice zůstávají především v rukou členských států, vliv Evropského parlamentu na ně ale roste. Politické rozložení sil v novém parlamentu a jeho vliv na podobu unijního rozpočtu může zkomplikovat například rozšiřování EU nebo výdaje na obranu. A zapomínat pochopitelně nelze ani na roli eurorparlamentu ve schvalování složení Evropské komise a jejích priorit.

Co si poslechnout/Kam zajít

• Dva podcasty, Insider a Bruselský diktát, se spojily, a hned v pondělí na živém vystoupení společně proberou výsledek eurovoleb v Česku i v Evropě. A to se zajímavými hosty. Přijďte!

• Ve čtvrtek a v pátek 13. a 14. června bude Prague European Summit, který by měl být vlajkovou konferencí českého myšlení o EU. Stále se můžete registrovat.

• Podrobné, a přitom velmi srozumitelné vysvětlení všeho, co (ne)obsahuje takzvaný migrační pakt.

Tečka podle Kateřiny Šafaříkové

Období předvolebních kampaní je vždycky trochu vychýlené, ale mají strany bianco šek na to hlásat cokoli s odůvodněním, že šlo o kampaň? Tohle člověka napadne, pokud si přečte program hnutí ANO do eurovoleb. Je v něm řada manipulací o tom, co všechno nařídili Čechům nevolení bruselští úředníci. Tady ještě budiž, s tím pracují i programy jiných stran. Evropský manifest Babišova hnutí praští do očí kvůli něčemu jinému. Jde o radikálnost použitého slovníku. Věty typu „Politické elity – ať již bruselské, nebo české – chtějí lidi stále víc ovládat a převychovávat. Říkají lidem, kam nesmějí a smějí chodit, s kým se smějí a nesmějí scházet, co smějí a nesmějí číst“ zná člověk ze shromáždění krajní pravice a Rajchlových protivládních demonstrací. Už méně od hlavní politické síly v zemi, která měla a možná opět bude mít vládní odpovědnost. ANO by pak jistě zmírnilo, namítnete a budete mít pravdu. Takže platí první věta, že v kampani je všechno dovoleno? Přečtěte si ten program a nechte ho na sebe chvíli působit.