Kdo je jen trochu příčetný, v zásadě chápe, jak Česko funguje jako stát. Tedy jak vznikají zákony, že si politiky volíme ve volbách nebo že vládě vyslovují důvěru poslanci. Nemálo Čechů jistě, aspoň v základních obrysech, rozumí třeba americkému nebo francouzskému politickému systému. Ale s pochopením toho, jak funguje Evropská unie, to je nepoměrně horší. Nechápe to ani značná část českých politiků.

Přitom nejde o nic složitého – tedy pokud EU přestaneme vysvětlovat dosavadním způsobem. Na něm se hodně podepisuje fakt, že novinářů, kteří se unii soustavně věnují, je v Česku naprosté minimum. Když přicházejí volby, v médiích se obvykle objevují různé kalkulačky „koho volit“ a zaručené „vysvětlovny“ toho, jak EU funguje. Připomínají ale hromadu informací z Wikipedie naskládaných za sebe zcela bez porozumění tomu, co je skutečně důležité.

„Média chtějí dát lidem kontext, což by měla dělat neustále, ale místo toho se do toho pustí jen jednou za pět let,“ tedy když se volí do europarlamentu, napsal americký komentátor Dave Keating.

Jak někomu vysvětlíte, jak to s novými zákony funguje v Česku? Přece tak, že parlament má dvě komory – Poslaneckou sněmovnu a Senát. A právě ony se musí na přijetí dané normy shodnout. V EU to funguje vlastně stejně. Tak co je na tom tak složitého?

