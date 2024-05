Vláda může počítat s tím, že se prezident bude mnohem intenzivněji zajímat o to, jak se kabinet věnuje deklarovaným prioritám, jako je školství, věda, infrastruktura. „Zatím to moc nevypadá, že by se priority promítaly do rozpočtu,“ říká kriticky Petr Pavel v rozhovoru pro HN. Improvizovaný rozhovor probíhal jednak na pódiu konference Hospodářských novin reVize Česka a doplněn byl při prezidentově odjezdu na další jednání. Konference v rámci projektu druhá ekonomická transformace se konala v oživené Vindyšově továrně v Praze-Radotíně, původně z první republiky. Proto první otázka na Petra Pavla mířila na toto období.

První republika nás nepochybně formovala. Co bychom mohli čerpat z tohoto období?

Možná budu trochu brutální, ale musíme oddělit sentiment od reality. Mnohdy se necháváme unášet spíš pocitem než fakty. A je to na škodu našeho vlastního sebevnímání. Pokud budeme schopni se na vlastní historii podívat podobně objektivně, jak to třeba dělají Britové, tak budeme schopni identifikovat ve vlastní historii spoustu skvělých okamžiků, ke kterým se můžeme i dnes vázat a můžeme se jimi inspirovat. Ale taky mnoho těch, na které hrdí být nemůžeme a z těch bychom se taky měli umět poučit. Stejné by to mělo být i s první republikou. Tam je nepochybně řada momentů, které mohou být v síni slávy naší historie. Ale pak jsou tam i některé momenty, které zatím cudně necháváme stranou, aniž bychom je použili jako zdroj poučení. Pokud budeme schopni tento přístup změnit, budeme mnohem sebevědomější, mnohem klidnější a myslím, že i férovější ve vztahu k evropskému i světovému prostředí.

Na konferenci stojíte před špičkami českého byznysu, který většinově chce euro. Vy jste téma otevřel. Jak vidíte možnost přijetí společné měny? Je to v současném Česku reálné?

Myslím, že pro naprostou většinu českých občanů je zavedení eura opravdu složitý problém, naprostá většina lidí se v něm neorientuje. Vůbec se tomu nedivím. A proto je asi důležité se pokusit pro veřejnou debatu to téma výrazně zjednodušit. Veškeré argumenty odborníků, ať už jsou zastánci nebo odpůrci eura, se při konečném sčítání tak trochu nulují, protože je asi tak stejný počet dobrých argumentů, jako těch špatných. Musíme tedy nakonec skončit u toho, že rozhodnutí o přijetí eura není ani tak technickým, ekonomickým rozhodnutím, ale rozhodnutím výsostně politickým. A v tom případě bychom měli zvážit jeden zásadní argument.

