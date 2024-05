Stav současné bezpečnosti ve světě je nejhorší od druhé světové války, tvrdí opakovaně šéf BIS Michal Koudelka. Podle něj nejde o strašení. "To samé, co teroristé Hamásu udělali v Izraeli, a to samé, co dělá ruská armáda na Ukrajině, by dělali u nás, kdyby mohli," říká k tomu, že se musíme snažit, aby takové scénáře u nás nikdy nenastaly.

„Nevím, kdo si to myslí, ale připadá mi to dost hloupé," říká Koudelka k tomu, jestli si Češi nemohou myslet, že stát po nedávném zmrazení majetků Artoma Marčevského a Viktora Medvědčuka ve skutečnosti řídí tajné služby. Na základě zjištění BIS, že se tito dva muži snažili ovlivnit evropské volby a byli napojeni na ruskou sféru vlivu, rozhodla o jejich umístění na sankční seznam vláda.

Avšak jeden z dotyčných získal dočasné útočiště na Slovensku. "Komentovat to nebudu, ale ať si občané udělají názor sami," dodává k rozhodnutí Slovenska šéf zpravodajců.

Aktivity ruských zpravodajských služeb podle Koudelky přitom patří mezi hlavní dlouhodobá rizika nejen pro Česko. "Rusové vedou, následovaní jsou čínskými a íránskými službami. Z hlediska krátkodobých rizik je samozřejmě na prvním místě islámský terorismus," komentuje současné největší bezpečnostní výzvy, které mimo jiné Bezpečnostní informační služba sleduje.

Koudelka v rozhovoru mluví rovněž o sílících propalestinských demonstracích ve světě, jejichž centrem se staly některé univerzity. Podle šéfa kontrarozvědky jde o něco, co si vůbec nedokázal představit a rozhodně to má rizikový potenciál. Přestože v Česku v souvislosti s děním v Gaze v palestinské komunitě vnímá jistý neklid a rozrušení, propalestinské hnutí u nás podle něj hrozbu nepředstavuje.

Jinak ale ředitel BIS vnímá dění ve Spojených státech amerických. "Malá skupina propalestinských studentů na amerických univerzitách a v kampusech blokuje výuku, útočí verbálně, ale i fyzicky na profesory i studenty, kteří mají jiný názor. To už není svoboda," dodává Koudelka k tomu, že takové chování má ke svobodě projevu už daleko.