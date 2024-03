Pokud by Rusové mohli v nedávných prezidentských volbách hlasovat skutečně svobodně a jejich hlavní motivací by byl stav jejich peněženky, tak by nejspíš volili Vladimira Putina. K tomuto závěru dospěl nezávislý ruský ekonomický server The Bell,...

27. 3. 2024 ▪ 3 min. čtení