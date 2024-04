Na kongresu ODS v Ostravě byla k vidění řada tváří „staré ODS“. Jednou z nejvýraznějších byl Ivan Langer, bývalý místopředseda strany a ministr vnitra ve vládách Václava Klause a Mirka Topolánka. Schopný organizátor a ideolog byl považován za kontroverzní postavu devadesátých a nultých let, nicméně žádné podezření, které se k němu vázalo, se nepotvrdilo. Nyní se Langer věnuje advokacii a pokouší se transformovat vysokou školu CEVRO ve školu univerzitního typu. Zároveň patří k tvrdým kritikům současné podoby ODS a varuje, že straně hrozí proměna v politického trpaslíka.

Jak se vám líbil projev Petra Fialy, který obhájil post předsedy ODS?

Nepřekvapil mě. Myslím si, že to byl projev, který měl zaznít od předsedy politické strany a od premiéra koaliční vlády uprostřed vládnutí. Projev, který prezentuje výsledky spíše pozitivně než negativně, projev politika, který ví, že má nyní za úkol rozdávat pozitivní energii do myslí a do srdcí jak straníků, tak i české veřejnosti.

Vidíte výsledky také tak pozitivně jako Petr Fiala?

Vládnutí je strašně těžká profese, koaliční vládnutí obzvlášť. Petr Fiala je člověk jiného ražení, než jsem já. Kdybych byl ve vládě, určitě bych pracoval odlišně. Vidím vedle úspěchů i věci, které se mohly dělat jinak, a věci, které se měly dělat a nedělají se vůbec. Ale mým úkolem tady není vystavovat panu profesorovi vysvědčení.

Tak určitě nemusíte známkovat, ale když už kritizujete, tak konkretizovat byste snad mohl, ne?

Není to mojí ambicí, bavíme se na kongresu politické strany, která má obrovskou odpovědnost. Tady je cílem se potkat, říci si „pojďme, zabojujeme dál“ a všechno ostatní jde stranou.

Na kongresu to opravdu vypadá, že cílem je, aby se všichni navzájem pochválili. Ale když se člověk podívá na preference ODS, tak to trošku připomíná radostný teambuilding na palubě Titaniku…

Tak úplně si to nemyslím. Ale současně bych určitě nesouhlasil s tím, že kondice posádky a stav naší lodí je ideální. A že by měly vést k pocitu sebeuspokojení a domnění, že je důvod k velké oslavě.

