Mělo to být jedno z klíčových opatření pro rozpohybování trhu práce. Po výpovědi bez udání důvodu volali jak zástupci byznysu, tak ekonomové. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak zvažovalo, že úpravu zařadí do chystané flexi novely, na které se již několik měsíců pracuje. Nyní ale úřad couvl a oznámil, že ve finální verzi nebude. To se ale nelíbí koaličním partnerům, kteří již vymýšlí, jak zjednodušenou výpověď do novely dostat.

Co se dočtete dál Proč ministerstvo práce výpověď bez udání důvodu stáhlo.

Kdo ji chce ve sněmovně vrátit do hry.

Jaké další úpravy flexi novela obsahuje.