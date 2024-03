Nakažených černým kašlem je v Česku nejvíce za posledních deset let. Nemocnice hlásí hospitalizace desítek kojenců, kteří patří k nejohroženějším, a pediatři zase zástupy náctiletých, u nichž se nemoc objevuje nejčastěji. Důvodem mimo jiné je i to, že naposledy jsou děti očkované v deseti letech a už za čtyři roky dochází k poklesu protilátek. Dospělí tedy žádné nemají – tedy ani těhotné ženy a jejich čerstvě narozené děti.

Odborníci proto už několik let na komisi ministerstva zdravotnictví, která o změnách ve vakcinaci rozhoduje, navrhují, aby se v zemi očkování upravilo a ze zdravotního pojištění bylo propláceno i dospělým. Jenže členové komise se na tom nikdy neshodli – a nyní se přou to, kdo za to může.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč se v Česku šíří najednou černý kašel.

Jak by mělo být očkování upraveno.

Na čem se rozhodnutí zaseklo.