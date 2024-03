Německý kancléř Olaf Scholz nedávno Němcům slíbil, že se mohou spolehnout na jednu věc: jejich země se do války na Ukrajině přímo nezapojí. „Platí to od začátku a platí to i pro budoucnost – žádní vojáci nebudou posláni na...

8. 3. 2024 ▪ 3 min. čtení