Pětina mladých lidí v Ústeckém kraji přemýšlela o sebevraždě, ukazují data výzkumu o duševním zdraví. „Mě osobně to šokovalo. Když jsme ale výsledky konzultovali s psychology a s psychiatry, tak oni zas tak šokovaní nebyli,“ říká sociolog a ředitel výzkumné agentury Anreva Solution Roman Petrenko. Podle něj je zásadní problém to, že dospělí nenaučili děti zvládat stresové situace.

Třetina dětí v Ústeckém kraji podle výzkumu trpí úzkostmi a čtvrtina těžkými depresemi. Každý čtvrtý žák je podle dat velmi nespokojený se životem. Dokonce na takové úrovni, kdy Světová zdravotnická organizace doporučuje intervenci odborníka. „Často se setkávám s kritikou dětí, když mluvím na školách nebo s odborníky. Oni říkají: ty děti dneska, to je problém, jsou sněhové vločky a podobně,“ popisuje sociolog.

Podle Petrenka ale za zhoršení psychiky u mladých lidí mohou dospělí. „Já bych to rád obrátil. Myslím si, že to je vina nás dospělých, že jsme tu společnost celou dovedli do takového stavu, že takhle dopadá na ty děti. Nenaučili jsme je ty zdravé způsoby zvládání stresu, které pak právě způsobují například úzkosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a tak dále,“ doplňuje ředitel výzkumné agentury.

Z dat výzkumu také vychází, že mají děti problémy se spánkem, kdy spí denně průměrně okolo pěti až šesti hodin. „Máme takový okruh podezřelých ohledně toho, co by to mohlo způsobovat, a na tom prvním místě vypadá, že je vliv masového používání digitálních technologií,“ vysvětluje Petrenko a dodává, že s tím souvisí i velká konzumace energetických nápojů.

„Energetické nápoje mě opravdu trápí, 75 procent dětí má zkušenost s tím, že konzumuje energetické nápoje a 25 procent dětí je konzumuje pravidelně nebo téměř denně. My v těch datech vidíme velkou korelaci poruch spánku, ale i toho špatného wellbeingu nebo nějakých úzkostných stavů právě s konzumací energetických nápojů,“ říká sociolog a dodává, že podle jeho názoru jsou na základních školách větším problémem než alkohol právě energy drinky.

Proč jsou české děti „premianti“ v tom, že neradi chodí do školy, a jaká schopnost na rozdíl od zahraničí chybí učitelům? Proč jsou více nespokojení mladí lidé na gymnáziích než na středních odborných učilištích? A co výzkum ukázal ohledně sebepoškozování? Dozvíte se v úvodním videu.