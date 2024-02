To jsou ale priority – eurokomisař přijede do Česka a sejde se s influencery, nikoliv s byznysem. Ne že by mladí lidé s mnoha a mnoha tisíci sledujících na sítích nebyli důležití. Ale nešlo to skloubit? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

V2 + V2

V Praze se konal ostře sledovaný summit premiérů Visegrádské skupiny a dopadlo to, jak se předpokládalo. Z V4 je V2 + V2. Rozdílný postoj Česka a Polska na straně jedné a dvojice Orbán–Fico na straně druhé vůči ruské válce proti Ukrajině je tak zásadní a prochází tolika politikami státu, že se nikdo ani nesnažil předstírat, že by V4 byla polita živou vodou. Do hrobu přesto Visegrád nejde. Z jakých důvodů? Psali jsme.

ODS válcuje lidovce

Koalice Spolu dokončuje dohodu o společné kandidátce do eurovoleb a do toho přišla tento týden zpráva, že lidovec Hayato Okamura odstoupil z boje. Známý kritik svého ještě známějšího bratra Tomia Okamury (SPD) to zdůvodnil podporou „soudržnosti koalice Spolu“. ODS a TOP 09 se bály, že by oblíbený lidovec vykroužkoval jejich lidi. Hayato Okamura vyhověl „naléhavému požadavku“ obou stran a obětoval se. Jde už o druhou oběť ze strany KDU-ČSL. Na počátku strana odsouhlasila, že první lidovec na společné kandidátce bude až na 4. místě. Jakkoli rozumíme technologii moci, spolu s exlidovcem Miroslavem Kalouskem se ptáme, copak strana nechce u svých voličů vyhrát?

Prosvištíme si: Koho kroužkovat

Pokud chcete do Evropského parlamentu volit Spolu, tady je návod, koho kroužkovat. V podcastu Bruselský diktát hodnotí Ondřej Houska a Michal Půr první desítku kandidátky. Kdo na to má a kdo nikoliv? Dozvíte se taky, jaká klíčová věta může zbrzdit českou notifikaci stavby nového jaderného bloku. A dojde i na nejnovější tvrzení Andreje Babiše, že jako premiér Green Deal za Česko rozhodně nepodpořil – je to lež, nekompetence, nebo obojí? Celý díl Bruselského diktátu je na platformách HeroHero nebo Gazetisto.

Nejvlivnější v matrixu

Server EUMatrix pravidelně hodnotí europoslance podle jejich vlivu na dění v sedmisethlavém sněmu a tento týden vydal poslední žebříček stávajících zákonodárců. Mezi českými europoslanci a europoslankyněmi se opět nejvýš umístila místopředsedkyně sboru a členka výboru pro vnitřní trh Dita Charanzová (nez., donedávna za ANO). Skončila šestá, jako loni. Do první stovky se dostalo celkově pět Čechů a Češek, více než před rokem. Vedle Charanzové jde o Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), Marcela Kolaju (Piráti), Martinu Dlabajovou (nez., dříve za ANO) a Alexandra Vondru (ODS). Česko tak celkově nedopadlo špatně. Podrobnosti a kritéria výběru najdete tady.

Mazej do bunkru?

Před tím, že během několika málo let se můžeme ocitnout ve válce s Ruskem, varují takřka všude – politici v Británii, Německu, Švédsku, Dánsku nebo Rumunsku. Není to tedy tak, jak tvrdí Andrej Babiš, že náčelník generálního štábu Karel Řehka je exot, když mluví v podobném duchu. Za což ho Babiš posílá „zpět do bunkru“. O co by se Rusko mohlo vůči některé zemi NATO pokusit? Čtěte.

Priority…

Eurokomisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius zavítal do Česka. Ředitelům Evropy v této souvislosti jeden vysoce postavený zástupce byznysu napsal: „Komisař přijede do Česka řešit zásadní věci s velkým dopadem na byznys. A na setkání s těmi, na které to dopadne nejvíc, si čas neudělá.“ A povzdechl si, že místo se zástupci byznysu se eurokomisař sešel s influencery, jak se ostatně sám pochlubil na sociálních sítích – na fotce je s módní influencerkou Denisou Radovou.

Ostře sledované: Dokončit trh

Nová Evropská komise by se měla zaměřit na podporu konkurenceschopnosti EU. S tímhle vzkazem vystoupila na konferenci v Bruselu o rozvoji digitální ekonomiky viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. Jako první speaker na debatě pořádané renomovaným institutem Centre for European Reform vyzvala k dokončení vnitřního trhu EU. „60 procent překážek v přeshraničním poskytování služeb je stejných jako před 20 lety. Navíc vznikají nové kvůli transpozici evropských zákonů do národních legislativ a právě v oblasti technologií a dat. Pokud je odstraníme, uvolní se tím potenciál více než 700 miliard eur ještě v tomto desetiletí,“ řekla Jabůrková Ředitelům Evropy. Na co přesně by se měla zaměřit příští komise?

Prodloužená Hrdá

Ke střídání na nejdůležitějším českém diplomatickém postu, tedy na místě velvyslance při EU, dojde až na konci roku, slyší Ředitelé Evropy. Právě do té doby ve funkci zůstane současná velvyslankyně Edita Hrdá. Poté ji nahradí Vladimír Bärtl, jak jsme už informovali. Spor nebyl o jména, ale o to, kdy ke střídání dojde. Z české komunity věnující se unii znělo, že by Bärtl měl přijet už k 1. červenci, aby to byl právě on, kdo by se podílel na vyjednávání o tom, jaké portfolio dostane český kandidát v příští Evropské komisi a aby se pokoušel protlačit co nejvíc Čechů do kabinetů ostatních eurokomisařů. Hrdá to ale chtěla dělat sama a odjet až ke konci roku (kontrakt má do října). Nakonec tedy prosadila svou – slyšíme, že především skrz Tomáše Pojara a Alexandra Vondru (ODS). Ale dobré vztahy má i s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti).

Dusno okolo Dlabajové

Informovali jsme vás, že české europoslankyni Martině Dlabajové (nez., donedávna za ANO) těsně unikl strategický post zmocněnkyně pro malé a střední podniky po boku šéfky Evropské komise. Dlabajová vyhrála výběrové řízení, Ursula von der Leyenová ale v rozporu s doporučením poroty a gesčního eurokomisaře Thierry Bretona (vnitřní trh) dala přednost svému spolustraníkovi. Zmocněncem byl jmenován europoslanec za německou CDU Markus Pieper, který skončil až třetí. S protestem proti postupu von der Leyenové se už ozvaly Transparency International i liberální frakce Dlabajové. Ozve se podle vás i Praha, aby se zastala vítězné Češky, která devět let hájila Babišovy barvy?

Brigitte nebude

V úterý bude v Praze francouzský prezident Emmanuel Macron, sejde se s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Petrem Fialou. Řeč bude o další podpoře Ukrajiny, určitě dojde i na tendr na stavbu dalších jaderných bloků, o což má zájem francouzská firma EDF. Dostali jsme dotazy, jestli Macron přijede i se svou ženou Brigitte (motivací otázek nebyl velký věkový rozdíl mezi oběma, ale fakt, že Brigitte je považována za osobnost a módní ikonu). Podle toho, co slyšíme z diplomatických kruhů, tak nikoliv. Může to souviset i s charakterem cesty – nejde o státní, ale o oficiální návštěvu. A protokol, to je disciplína se svými vlastními pravidly.

Co si přečíst

• Jak Visegrád přežil a Fico pomohl Macronovi udělat dlouhý nos na Scholze.

• Velká analýza: Kudy proudí zboží do Ruska, když napřímo už nemůže?

• Jak Češi vnímají EU? Jsou rozděleni do šesti skupin.

Evropa podle…

Viktor Daněk, zástupce ředitele Europea

Migrační pakt je podle Andreje Babiše zrůdná dohoda, která maskuje kvóty, a vláda pro ni prý ruku nakonec nezvedla jen ze strachu z voličů. S druhým výrokem by se dalo souhlasit. Za zrůdný by se ale dal spíš označit pokus dávno mrtvé kvóty vytáhnout z politického hrobu, aby bylo možné jimi znovu strašit v kampani před eurovolbami. Klidně migrační pakt kritizujme, k dokonalosti má daleko. Mějme ale současně na paměti, že se státy EU a europoslanci dokázali po letech dohadů poprvé na něčem shodnout. A nelze také nevidět, že EU jde tečkou za povinnými kvótami a tvrdým důrazem na ochranu hranic a na deportace na ruku politikům jako je Andrej Babiš. Uznat to ale hlasy voličů nepřinese. Šéf hnutí ANO proto dál vede svou, že migrace se má řešit za hranicemi EU. Jistě, zní to hezky. Když se o to ale Evropa za Babišovy osobní účasti pokusila a otevřela jednání s Afrikou o vyloďovacích platformách, byl z toho propadák. Nikdo evropské problémy na svém území hostit nechce. Jaké řešení tedy kritici paktu nabízejí? Zatím jsem ho neslyšel.

Co si poslechnout/Kam zajít

• Jak by měl vypadat ideální kandidát na post českého eurokomisaře?

• Vztahy EU a USA jsou vystaveny řadě zkoušek, ať jde o ekonomiku nebo bezpečnost. Jaká je jejich budoucnost? Odpoví konference s hosty i zpoza Atlantiku.

• Zbaví se Fico poslední překážky, která mu komplikuje vládnutí?

Tečka podle Kateřiny Šafaříkové

Když jsem na přelomu tisíciletí studovala ve Francii, s úžasem jsem sledovala zprávy o protestu francouzských novinářů proti zásahům do jejich svobod. Na jeden den tehdy odmítli pracovat – prostě všichni odešli od rozepsaných textů. Obdivovala jsem solidaritu mezi nimi, pro mě coby studentku neznámou a později v oboru v českém prostředí zřídkakdy poznanou. Vzpomněla jsem si na ni teď během tiskovky po summitu visegrádských premiérů v Praze. Robert Fico na jejím konci bezdůvodně a naprosto nepřijatelně zaútočil na redaktorku slovenské televize. Co je horší, nikdo se jí nezastal. Otázky byly přidělené předem, nemohli jsme Ficovi položit stejný dotaz. S jedním kolegou jsme se ze zadních lavic ozvali s protestem, ale to bylo tak všechno. Byla to chyba. Měli jsme se buď dožadovat odpovědi na otázku kolegyně, nebo vypnout televizní kamery a odejít. Odolnost společnosti se pozná i tím, že se umí brát za principy, na kterých stojí. Tentokrát jsme my novináři – a přítomní demokratičtí politici – selhali. Je dobré si to pamatovat pro příště.