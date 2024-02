Byl to jeden z nejrychlejších volebních sněmů velké parlamentní strany minimálně za posledních deset let. Necelá stovka členů hnutí ANO se kolem sobotní deváté ráno sjela do Centra pohybové medicíny na pražském Chodově a už v 16 hodin bylo po všem. Takže třeba pražský poslanec za ANO Patrik Nacher se ještě u online přenosu mohl potěšit, jak jeho oblíbená Sparta Praha v prvním jarním kole fotbalové ligy zvítězila v Karviné.

Zatímco pražské kluby fotbalové lize vládnou (hned za Spartou je Slavia), pražské ANO je ze všech 14 krajů nejslabší. A jak toto změnit, bylo jedním z hlavních témat sobotního sněmu strany.

Na první pohled zůstalo vše při starém: předsedou nadále je Andrej Babiš, prvním místopředsedou Karel Havlíček. Ten získal v dokonce ještě více hlasů než Babiš, 91 proti Babišovým 88. Za kuriozitu lze označit, že v případě zakladatele a šéfa hnutí Babiše byl i jeden z delegátů proti. O koho šlo, se nedozvíme, protože volba byla tajná. Ale to není ani podstatné. I když se sněm tedy odehrál prakticky bez překvapení, několik důležitých závěrů z něj přece jen vyplývá.

