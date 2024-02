Ve čtvrtek ráno měli uchazeči o střední školy poprvé dostat možnost podat přihlášky skrz nový elektronický systém DiPSy. Jenže se v něm na poslední chvíli objevila chyba v nahrávání příloh a jeho spuštění se zatím odložilo. Rodiče jsou nervózní, bojí se, že problémy budou pokračovat, a někteří z nich chtějí podat přihlášku postaru – tedy pouze na papíře. Jenže to by školy mohlo enormně zatížit a hrozí chyby při přepisování údajů do systému, obávají se ředitelé. Systém by se podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího mohl spustit v pátek večer. Možnost podat přihlášku mají žáci a rodiče do 20. února. O posunutí termínu ministerstvo zatím neuvažuje.

