Dálnice je past

Politici jsou posedlí tím, že evropské dotace „nalijí do betonu”, jak říká zdaleka ne jen Andrej Babiš. Ale zkušenost ze Španělska nebo Polska ukázala, že chudším regionům nepomůže stavba dálnic. Proč oproti průměru EU bohatnou všechny polské regiony, ale nikoliv ty české? Vždyť takový Karlovarský kraj je z hlediska HDP na osobu ani ne na 55 procentech průměru EU, zatímco před 20 lety byl na víc než 65 procentech. Co dělají jinde dobře a my děláme špatně a jak to napravit? Zjistíte tady.

Jdi zas na kafe, Viktore

Lídři Evropské unie se na dnešním (čtvrtečním) summitu pokusí napodruhé přesvědčit Viktora Orbána, aby přestal blokovat 50 miliard eur pro Ukrajinu. První pokus v prosinci zkrachoval. Orbán byl tehdy ochotný souhlasit se startem ukrajinských rozhovorů o vstupu do EU, když mu německý kancléř slavně řekl, ať v momentě rozhodnutí prostě odejde na kafe. Peníze z rozpočtu unie, které by vláda v Kyjevě dostávala v příštích čtyřech letech a financovala z toho základní provoz státu, už ale maďarský premiér nepustil. Že se to tentokrát podaří, není jisté. Nervozita stoupá a Orbán může tentokrát mít spojence.

Tusk chybí

Bude mezi nimi i polský premiér Donald Tusk? To je samozřejmě nesmysl. Neochvějná polská podpora Ukrajiny už ale také neplatí. Polským zemědělcům vadí levné ukrajinské obilí, vejce a maso, které proudí do unie v mnohdy násobně větších objemech než před invazí. Evropská komise tento režim nyní s několika pojistkami o další rok prodloužila. Těsně před summitem EU vyšel ve Financial Times společný text několika evropských premiérů a premiérek - podepsaný také Petrem Fialou - na podporu pomoci Ukrajině a podpis Donalda Tuska, podporovatele Kyjeva, chybí. Polský premiér údajně nebyl osloven. Řada lidí tvrdí, že zemědělský dovoz z Ukrajiny může strhnout debatu na summitu nečekaným směrem na pozadí protestů farmářů v několika zemích. Traktory už ostatně dorazily do Bruselu.

Ostře sledované: Co s Orbánem

Nastal čas postavit se Viktoru Orbánovi. Maďarsko překročilo limit, kdy se snaží ve vyjednávání legitimně obhájit vlastní zájmy. Dostalo se do bodu, kdy jen rozbíjí životní zájmy ostatních zemí EU, co se týče podpory Ukrajiny. Jak konkrétně by měly státy unie proti Orbánovi zakročit? A co když maďarský premiér není naivní „chcimír” jako třeba Alena Schillerová, ale ve skutečnosti si přeje vítězství Ruska? A koho rozhodně nenominovat jako českou eurokomisařku? To vše vysvětlují Ondřej Houska a Michal Půr v podcastu Bruselský diktát. Poslouchejte na Apple Podcasts, Spotify nebo sledujte jako video na hn.cz nebo na Youtube.

Přijďte za diktátory

Blíží se další živé vystoupení Bruselského diktátu. Ondřeje Housky a Michala Půra se můžete na cokoliv zeptat a debatovat s nimi o Evropě a Česku v pátek 9. února od 19:00 v krásném a stylovém resortu Equitana v Martinicích nedaleko Březnice, pořadatelem je Nadační fond pro Březnici. Rezervace míst (zdarma) na recepce@equitana.cz nebo na 602 501 918.

Víme, co chceme

Švédský byznys založil organizaci Europe Unlocked, jejímž cílem je, aby se prioritou EU stala konkurenceschopnost a důraz na vnitřní trh. Přidala se skoro dvacítka dalších, včetně českého Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory. Je ideální čas – z červnových voleb do Evropského parlamentu vzejde nová Evropská komise a právě teď začíná snaha ovlivnit její agendu a priority. Lobbují tak nejen podnikatelé, ale i jednotlivé vlády včetně české. „Vůbec poprvé se na to Česko připravuje půl roku dopředu a ví, co chce,“ ocenil to Tomáš Prouza, místopředseda Hospodářské komory, který má jako bývalý státní tajemník pro EU přehled o tom, co dělaly minulé vlády. Skupina Europe Unlocked minulý týden vůbec poprvé uspořádala akci mimo Brusel, a to v Praze. Je to výraz, že Česko je na tomto poli aktivní.

Prosvištíme si: Vítr změny

Výše zmíněné ukazuje, že nálada v Evropě se začíná měnit. Poslední léta byla hlavní prioritou zelená transformace, teď se minimálně na její roveň dostává zmíněná konkurenceschopnost. Dá se to vyjádřit takto: Nejen Green Deal, ale i Průmyslový Deal. Tady vše vysvětlujeme. Státy EU a Evropská komise taky pověřily bývalého italského premiéra Enrica Lettu, aby vypracoval analýzu, jak zlepšit fungování jednotného trhu. Jeho klíčový návrh? Zajistit, aby úspory Evropanů už neodtékaly do USA, ale byly investovány tady. Zní to možná trochu klopotně, ale Letta vše objasňuje v rozhovoru s HN.

Uspěla další Češka

Česká expertka Petra Černá se nově stane zastupující ředitelkou v generálním sekretariátu Rady Evropské unie, zjistili Ředitelé Evropy. Rada je vedle Evropské komise druhá klíčová instituce EU, která zastupuje zájmy vlád. Její sekretariát pomáhá předsednické zemi sladit pozice jednotlivých zemí ke komisí navržené legislativě. Petra Černá bude mít i nadále na starosti konkrétně návrhy v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Čechů a Češek je na manažerských postech v sekretariátu Rady poskrovnu, ředitel nebo ředitelka dokonce žádný. O to důležitější je tento „zářez”, který zvyšuje šance Petry Černé na úspěch ve výběrovém řízení na stálé místo ředitelky. Gratulujeme!

Dlabajová ze hry

Jedno želízko v ohni ale nevyšlo. Europoslankyně Martina Dlabajová (nez., donedávna za ANO) se nestane vyslankyní EU pro zájmy malých a středních podniků (SME Envoy). Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v samém závěru vybrala Dlabajové protikandidáta, německého europoslance za lidovce a bývalého šéfa regionální německé Hospodářské komory Markuse Piepera. Měl by nastoupit v příštích týdnech. Jak rozhodnutí mezi oběma finalisty rozumět? Tak, že zástupce nejsilnějších eurolidovců, kam patří i von der Leyenová, je víc než zástupkyně menší liberální frakce.

Zpátky na zem

Už dlouho ženské polovině Ředitelů Evropy nezvonil telefon tolik, jako když Senát zamítl Istanbulskou úmluvu o potírání násilí vůči ženám. Volaly většinou české diplomatky a expertky v Bruselu, aby se pozastavily nad těžko uvěřitelnými „argumenty“, které proti úmluvě padaly během debaty senátorů. Řada žen při tom trpce zmínila české předsednictví EU v roce 2022. Tušíte, jak obojí souvisí? Psali jsme.

Evropa podle…

Viktor Daněk, zástupce ředitele Europeum

Evropa možná odloží zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory z roku 2035 na později, nechal se slyšet finanční ředitel Porsche Lutz Meschke při představování nového elektrického SUV automobilky. Z kapitánů evropského průmyslu určitě není jediný, kdo se s nadějí upíná k blížícímu se roku 2026. Evropská komise by totiž mohla aktivovat revizní klauzuli, kterou do legislativy ke „spalovákům“ prosadilo české předsednictví EU. Pokud bude poptávka po bezemisních vozech slabá, tempo změn by skutečně mohlo zvolnit. Byla by ale chyba, kdyby na to výrobci spoléhali. Problémem evropských automobilek není údajně příliš přísná regulace, ale nesmlouvavá realita. Evropští producenti v ní stále víc přestávají stačit konkurenci ze Spojených států a Číny. Místo snění o skanzenizaci průmyslu bychom se raději měli soustředit na debatu, jak v modernizaci přidat a konkurenci zase dohnat.

Tečka podle Kateřiny Šafaříkové

Belgický expremiér a nynější předseda Evropské rady, tedy summitů EU, Charles Michel chtěl kandidovat v červnu do europarlamentu. Už ale nechce. Pár týdnů poté, co účast v eurovolbách ohlásil, si to rozmyslel. Jako důvod Michel uvedl, že na pozadí všech výzev, kterým Evropa čelí, nechce EU zatížit ještě hledáním dočasného nového člověka do čela Evropské rady. Kvůli tomu hodlá svůj současný mandát, který vyprší koncem listopadu, dokončit. Michelova úvaha je správná, ale přesně tohle přemýšlení měl absolvovat PŘEDTÍM, než světu oznámil, že skončí dřív. Jeho veletoč symbolizuje celou chaotickou éru Charlese Michela a podtrhuje jedinou věc: že se všichni opravdu těší, až skončí.