Kdo je českým velvyslancem při Evropské unii, ví málokdo. Jde ale o klíčovou funkci – osoba, která ji zastává, má v praxi větší vliv než většina ministrů. Na postu v Bruselu dojde ke střídání, to už je jisté. Ale hraje se o to, kdy nastane. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

Nejlepší Fiala

„Pozitivní vliv EU je vidět všude,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS) o významu členství v unii pro Česko. Přečtěte si ten projev – přítomná mužská polovina Ředitelů Evropy mluvila s řadou účastníků a ti se shodli, že byl fakt dobrý. Premiér nelakoval věci na růžovo, ale korektně zhodnotil, co EU pro Česko znamená a jak se samo Česko podílí na tom, jak unie vypadá. Je to velká změna oproti nesmyslům, které Fiala o EU psal, když byl v opozici. Změnil Fiala zásadně své názory, nebo se EU tolik posunula jeho směrem? Nechť si každý odpoví sám.

Andreji? Tomio?

Konference, na které Fiala vystoupil, zahájila připomínání faktu, že Česko bude letos členem EU už 20 let. Její součástí byla i debata politiků ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Opozice, tedy hnutí ANO a SPD, ale své zástupce neposlala. U SPD to asi nepřekvapí, ale u ANO ano – ohledně velké části toho, jak ta která země v unii funguje a co prosazuje, je mezi demokratickými stranami konsenzus. Nebo by měl být. Škoda, že ANO nebylo ochotno přijít o tom diskutovat na debatu, která nebyla nikterak vládní, ale skutečně měla sloužit k výměně názorů mezi všemi relevantními politiky o EU a českém členství.

Prosvištíme si: Pospíšil se polepšil

Kdo z českých europoslanců nejčastěji chyběl na hlasování europarlamentu v loňském roce? Byla to liberální europoslankyně Martina Dlabajová (nez., dříve za ANO), tvrdí statistika účasti poslanců a poslankyň na hlasovacích dnech. Udělal ji Europarlament přehledně a Ředitelé Evropy dostali čísla s předstihem. Dlabajová nebyla loni celkem na třetině (34,5 %) hlasování pléna. „Z důvodu vážných zdravotních problémů jsem se z hlasování musela omluvit,” napsala Ředitelům Evropy Dlabajová. Za rok 2022 nejčastěji chyběl europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), loni se tak polepšil. Nejlepší účast opět mají pirátští europoslanci a také Luděk Niedermayer (TOP 09) a Ondřej Kovařík (za ANO).

Marketér u europoslankyně

Změnila europoslankyně ODS Veronika Vrecionová styl komunikace na sociálních sítích? Dvojka Spolu do eurovoleb tvrdí, že ne. Jak se ale ukázalo, s komunikací na sítích jí pomáhá marketér Šimon Ehrlich schovaný za populárním anonymním účtem Jie na X. Ehrlicha, respektive Jieho, sleduje 73 tisíc lidí. Je známý svým břitkým glosováním politiky a v minulosti pracoval pro politiky ODS. Poslankyně ho uvádí mezi oficiálními „poskytovateli služeb“ na stránce europarlamentu, což znamená, že jeho práci pro ni platí rozpočet EU. Podrobnosti jsme psali zde.

Obří průšvih

Řekněme si pravdu: Potřebujeme, aby Německo bylo lídrem Evropy. Jenže Němci jsou ekonomicky a stále víc i politicky v obřím průšvihu – proč, kdo to zavinil a co s tím? A proč se prezident Petr Pavel chová ohledně Izraele a dění na Blízkém východě mnohem sofistikovaněji než vláda? O tom je nový díl podcastu Bruselský diktát, který připravují Ondřej Houska a Michal Půr. Poslouchejte na Apple Podcasts, Spotify nebo sledujte jako video na hn.cz nebo na YouTube.

Žena k ministrovi

Novou náměstkyní ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka bude Pavlína Žáková, která už v jeho týmu působí, slyší Ředitelé Evropy. Žáková během března nahradí Marka Havrdu, který odchází na vysokou pozici do Bruselu, jak jsme informovali. Žáková je ekonomka, která pracovala řadu let v Evropské komisi, nejprve v Bruselu a před nástupem k ministru Dvořákovi na Zastoupení Evropské komise v Česku.

Ostře sledované: Střídání, ale kdy?

Jak jsme informovali, novým českým velvyslancem při EU bude Vladimír Bärtl, velmi zkušený diplomat. Hraje se o to, kdy nahradí současnou velvyslankyni Editu Hrdou. Jak jsme rovněž uvedli, Hrdé sice vyprší mandát na podzim, ale vedení české diplomacie by preferovalo, aby Bärtl převzal úřad už v prvním pololetí, aby byl například u tvorby kabinetů nových eurokomisařů, do kterých se Česko bude snažit dostat co nejvíc vlastních lidí. Podle našich informací je teď ve hře Bärtlův nástup k 1. červenci, Hrdá by ale preferovala, aby nové obsazení evropských institucí měla na starosti ještě ona.

Karle, to není země

Green Deal ne, „rozumná modernizace“ ano. „Globální oteplování“ ne, sucho ano. Čechům dle průzkumů chybí základní fakta o dopadech změny klimatu a částečně za to může názvosloví. Tedy, že některá slova a termíny česká společnost „neskouskne“, na jiné naopak hned reaguje. Hodně o tom ví analytička z Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky, který dostal výroční oborovou cenu za objíždění českých regionů a vnášení tématu změny klimatu do veřejné debaty. Co, kdo a proč tedy v Česku funguje?

Liberálové v Bruselu

Do Bruselu přijeli zástupci české odnože celoevropské strany Volt a hnutí SEN 21, kteří jdou spolu v koalici do letošních eurovoleb. Nabízejí se jako zástupci liberálních proevropských Čechů a Češek, o kterých tvrdí, že nemají koho volit (v Bruselu měli schůzku s liberální frakcí Renew). Označují se za politiky, kteří jsou „nohama v Česku a hlavou v Evropě 21. století,“ jak řekla jejich lídryně do voleb Lenka Koenigsmark. „Je nás 30 tisíc s pobočkami v 19 zemích ze 27. Máme sílu pohnout Evropou,” tvrdí předseda českého Voltu Adam Hanka. Volt je zajímavý tím, že jde o další pokus „pohnout“ unií jednou celoevropskou stranou. Vzpomenete si na ten předchozí? (Odpověď v dalším odstavci.)

Ukradení liberálové

Šlo o euroskeptické hnutí Libertas. V roce 2008 ho založil irský byznysmen Declan Ganley. Vymezovalo se proti tehdy schvalované Lisabonské smlouvě a postupně založilo svoje odnože v devíti státech EU. V eurovolbách v roce 2009 dopadlo neslavně, získalo jen jednoho poslance (za Francii) a postupně se rozpadlo. Českou odnož Libertas založil bývalý ředitel TV Nova a někdejší europoslanec Vladimír Železný, ovšem potajmu bez vědomí centrály (jak tehdy zjistila ženská polovina Ředitelů Evropy). Čeští Libertas se tak nikdy nestali oficiálním členem Ganleyho hnutí. Dopadli ale podobně – rozpadli se.

Vražda!

Už jsme vás informovali, že čeští ochotníci v Belgii nastudovali hru Společenstvo vlastníků podle filmové předlohy Vlastníků od Jiřího Havelky. Soubor pod vedením profesionální herečky Jany Michalov Birgusové, která s manželem dočasně přesídlila do Bruselu, exceloval a diváci si vynutili několikeré repete komedie o schůzi bytového družstva. Minulou neděli proběhla derniéra, Ředitelé Evropy ale zjistili, že tým už chystá novou hru. Konkrétně Vraždu v Orient Expresu od Agathy Christie. Premiéra bude zřejmě po letošních letních prázdninách. Češi a Češky v Belgii se mají na co těšit!

Co si přečíst

• O kolik Česko zbohatlo za 20 let členství v EU, jak se přiblížilo bohatším zemím nebo třeba to, jak jsou na tom jednotlivé regiony? To a mnohem víc se dočtete v tomto přehledu.

• Střední Evropa se polskými a slovenskými volbami výrazně proměnila. Jak by se mělo Česko v nové realitě chovat? Vysvětluje analýza Asociace pro mezinárodní otázky.

• Vyřiďte, že moc děkujeme – o tom, jak české peníze pomáhají na Ukrajině zvládat následky války, píše přímo z místa kolega Martin Ehl.

Evropa podle…

Luuk van Middelaar, profesor, ředitel institutu BIG

Donald Trump každou chvíli získá republikánskou nominaci, ve všech celostátních průzkumech má náskok na Joea Bidena a má velkou šanci stát se americkým prezidentem. Evropští lídři se na tento scénář musí urychleně připravit. Pokud se Trump vrátí do Bílého domu, jeho druhé prezidentské období bude horší než to první. Zastaví veškerou vojenskou pomoc Ukrajině, vyhlásí, že NATO je v rozporu s heslem America First. Když se Trump v roce 2017 dostal do Bílého domu poprvé, Evropané se spoléhali na „dospěláky”, zkušené poradce, kteří nevyzpytatelného prezidenta mírnili. Dospěláci jsou pryč. Pro evropské vlády je těžké tuto situaci diskutovat, obsah podobných debat vždy unikne do médií. Ale nedělat tváří v tvář takové hrozbě nic by bylo nezodpovědné.

Co si poslechnout/Kam zajít

• Přijďte debatovat s autory podcastu Bruselský diktát, tedy s Ondřejem Houskou a Michalem Půrem. O všem, co souvisí s Evropou a s Českem, a to do resortu Equitana v pátek 9. února od 19:00.

• Výroba zbraní je pro nás byznys a firmy si tu vzájemně podráží nohy. Zato pro Rusko je to národní zájem – co s tím?

• Němci si na stávky zvykají, současný protest strojvedoucích ale určitě nemá masovou podporu.

Tečka podle Ondřeje Housky

Když se podíváte na twitterový (tedy X-ový) účet Andreje Babiše, je na něm stále méně postů, které by se věnovaly něčemu jinému než kritice vlády, migrace, zelených fanatiků a podobně. Babiše z této rutiny vytrhla řeč, kterou Emmanuel Macron pronesl na tryzně za nedávno zesnulého německého ministra financí Wolfganga Schäubleho. Macron ji přednesl německy, přičemž v tomto článku se můžete dočíst, jak tento jazyk trénoval – a to právě proto, aby v něm byl schopen promluvit na počest Schäubleho. Babiš opakovaně chválí jak Macrona, tak Schäubleho, přičemž politicky s nimi má společného stále méně. Když jsme u Schäubleho, dodnes panují nejasnosti ohledně jeho politiky v roce 2015, kdy tlačil na to, aby muselo Řecko odejít z eurozóny, ale kancléřka Angela Merkelová mu tyto plány zatrhla. Tento spor, stejně jako celou dramatickou řeckou krizi roku 2015, skvěle popisuje tato kniha. Komu by se nechtělo ji číst, může si poslechnout pořad, který jsem o ní udělal pro Český rozhlas.