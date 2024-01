Dron je sofistikovaná věc. Není primárně určena k tomu, aby zabíjela, ale může donést třeba i lékárničku na místo, kde je zapotřebí," popisuje herec Ondřej Vetchý, proč se rozhodl pomoci na Ukrajinu dostávat právě drony. Iniciativa, kterou založil, chce vybrat sto milionů korun, za které pošle do válkou zasažené země celkem deset tisíc dronů. "Může to narušit hegemonii Ruska," dodává.

Přes 47 milionů korun už darovali lidé ve sbírce Drony Nemesis, kterou spoluzaložil herec Ondřej Vetchý, s cílem zajistit dodávku dronů pro Ukrajinu. Podle průzkumů mezi Čechy ale podpora válkou zasažené zemi klesá a z listopadových dat vychází, že si další vojenskou podporu přeje méně než polovina lidí.

„Krátkozrakost nepomáhat Ukrajině vypovídá o tom, že lidi nedohlédnou situaci, že když se těžiště konfliktu přesune jinam, tak v zemi zůstanou možná jenom ti nejlepší, kteří budou dál vést partyzánskou válku, zatímco se obrovská masa lidí posune dál a přijdou sem," vysvětluje herec, podle kterého lidé zbytečně zavírají oči a mají pocit, že se tím ochrání.

Sám Vetchý teď kvůli pomoci Ukrajině čelí výhružkám, kterými se zabývá i policie. "Výhružky se musí brát vážně. Když je nebudeme brát vážně, tak se velmi dobře stane něco podobného, jako když nám vyhrožuje Rusko. Nebudeme na to vůbec připraveni," vysvětluje herec, který přiznává, že situaci s policisty nechtěl prvně vůbec řešit. To ale změnil fakt, že adresátem výhružek je i Vetchého rodina. "Zeptal jsem se vyšetřovatele, zda tím prospěju demokracii. Řekli mi, že to je přes čáru a demokracie potřebuje, abychom jí vymezily mantinely," vysvětluje herec.

"Je to strašné pokrytectví." Filozof Kroupa tepe Evropskou unii a varuje před Ruskem

Vetchý v rozhovoru přiznává, že se kvůli pomoci Ukrajině dokonce i popral. Zároveň dodává, že se sice živí herectvím, ale to mu umožňuje věnovat se jiným věcem, které pro něj jsou důležité. Je také rád, že ho herečtí kolegové a kolegyně za jeho inciativy nekritizují. "Moje názory znají. Nikdo není vyděšený a naopak věřím, že je pomáhám posouvat dál, aby si uvědomili, že herecká profese je jedna věc, ale to, že jsou občany a demokrati, je věc daleko podstatnější," dodává Vetchý.