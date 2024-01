Musíme vybalancovat to, abychom lidem říkali pravdu, ale na druhou stranu nešířili nějakou paniku v tom, že by začali skupovat potraviny a stavět bunkry,“ říká ministryně obrany Jana Černochová k tomu, jak by lidem vláda měla vysvětlovat, že je nutné přemýšlet nad možnou obranou země. Jak je na ni Česko připravené? Proč se nedaří omladit armádu? A měla by se změnit zbraňová politika v Česku?