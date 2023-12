Všichni se snažíme budovat na zemi ráj, ale realita života nám ukazuje, že zlo existuje, že před ním nestačí zavírat oči a že nás před ním neuchrání žádná instituce ani zákon, řekl dnes v katedrále sv. Víta na bohoslužbě za oběti čtvrteční střelby na pražské filozofické fakultě arcibiskup Jan Graubner. „Pokud nechceme zlu podlehnout, musíme se proti němu umět postavit,“dodal.

„Stále jsme všichni svým způsobem nějak v šoku z toho, co se stalo," řekl na úvod bohoslužby Graubner. „Je třeba, abychom jasně odsoudili to, co se stalo, a zároveň abychom se podívali dopředu,“ dodal. Každý člověk podle něj musí objevit svůj podíl na šíření zla a najít odvahu ke změně myšlení. Společnost podle něj dostatečně nevnímá příčiny a důsledky a ztrácí schopnost naslouchat druhým přímo. „Dostáváme se do izolace, do neskutečného světa, k reálné samotě a opuštěnosti, byť třeba uprostřed davu,“ uvedl.

Na oltář byly během bohoslužby položeny růže, jedna za každou oběť. „A jednu přidáme i za toho, který se nechal zlem tak ovládnout a tak zmanipulovat, že se stal nástrojem příšerné smrti,“ řekl Graubner. Chceme tím vyjádřit víru, že láska musí nakonec vždycky zvítězit, doplnil.

„Život každého člověka je svou jedinečností obohacením a součástí životů nás ostatních, a proto je jeho ztráta nenahraditelná. Život mladého člověka je nenaplněnou možností vykonat pro ostatní mnoho dobrého,“ řekla v závěru mše rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Poděkovala všem, kdo posílají slova podpory, aktivně pomáhají i zdravotníkům a členům integrovaného záchranného systému. „I nadále si pomáhejme, buďme k sobě dobří, buďme k sobě ohleduplní a vzájemně si prosím buďme oporou. V tyto těžké chvíle by nikdo z nás neměl zůstat sám,“ dodala.

Bohoslužby se zúčastnil také prezident Petr Pavel, předsedové obou komor parlamentu nebo pražský primátor. Vláda vyhlásila na dnešní den státní smutek – státní vlajky na úřadech a institucích vlají na půl žerdi a doplnily je černé prapory, v poledne se rozezněly kostelní zvony. Lidé vzdali úctu zemřelým a soustrast pozůstalým minutou ticha. Některá města zrušila nebo upravila adventní akce, dnešní program změnily i televizní stanice.

Bohoslužby připomínající oběti tragického útoku se dnes konají také v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, v ostravské katedrále Božského Spasitele a na dalších místech. V poledne se po Česku rozezněly kostelní zvony a veřejnost na mnoha místech uctila oběti útoku minutou ticha, stejně jako například hasiči, kteří na minutu nastoupili v zásahovém stejnokroji před hasičské stanice.

Střelba v univerzitní budově na Starém Městě je nejtragičtějším takovým případem v historii Česka, vyžádala si 14 obětí. Dalších 25 lidí bylo zraněno, část těžce. Zemřel i útočník, který po hrůzném činu obrátil zbraň proti sobě.