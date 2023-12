Byť drtivá většina lidí nechápe čin útočníka, který ve čtvrtek na pražské filozofické fakultě zastřelil 14 lidí a další desítky zranil, někteří jej schvalují. A na sociálních sítích mu nejen děkují, ale část z nich dokonce vyzývá k jeho následování.

Policie všechny takové lidi upozorňuje, že se na ně zaměří. A použila k tomu i nezvykle expresivně ostrý slovník. „Pisatelé těch nejhorších zvěrstev budou mít příležitost svoje hrdinství ukázat i v rámci trestního řízení,“ uvedla v pátek na sociálních sítích. Zároveň oznámila, že okamžitě po střelbě týmy jejích analytiků začaly rozpracovávat a zkoumat různé posty. „Ta méně viditelná část naší práce je monitoring sociálních sítí.“

V rámci celé republiky se analýzou sociálních sítí zabývají stovky policistů. „Dělají to operační střediska, děláme to my z tiskového i kriminalisté,“ uvedl Ondřej Moravčík z tiskového odboru policejního prezidia, který má správu sociálních sítí na starosti. „Sociální sítě sledujeme průběžně. Nyní se zaměřujeme cíleně na komentáře týkající se právě čtvrtečního útoku,“ dodal.

Ta méně viditelná část naší práce je monitoring sociálních sítí. Okamžitě po střelbě týmy analytiků začaly rozpracovávat a zkoumat různé posty. Pisatelé těch nejhorších zvěrstev budou mít příležitost svoje hrdinství ukázat i v rámci trestního řízení. pic.twitter.com/GQas1AJZfe — Policie ČR (@PolicieCZ) December 22, 2023

Už během čtvrtka se na sociálních sítích objevily nevhodné příspěvky k tragédii. „Někdo vystřílel v Praze studentíky. Nejdřív jsem se zděsila, ale pak jsem si uvědomila, že přece patříme na Západ, kde to je normálka, takže jdu dělat rumové košíčky,“ uvádí například účet s názvem Jelena Vičanová.

Některé jsou ještě ostřejší. „Víc takových hrdinů a střelců, jednou jim budeme stavět pomníky,“ uvedl uživatel Napisat Osmanova. Někteří další autoři zase litují, že se střelec z filozofické fakulty nepřesunul do nedalekého parlamentu či na Úřad vlády.

V některých případech se autoři mohou hájit – a často to také dělají – tím, že svá slova na sociálních sítích nemínili vážně a šlo třeba jen o sarkastický vtip. „Troufnu si tvrdit, že sarkastické příspěvky od těch, které jsou myšleny vážně, dokážou policisté rozeznat,“ říká Moravčík.

Pro policisty je podle něj vždy klíčové, aby uvedené sdělení bylo způsobilé vyvolat v někom obavu nebo aby z něj jasně vyplynula podpora schvalování ať už teroristického, tak obecně trestného činu.

Včera o půl jedenácté nám volající sdělil, že se inspiroval střelcem, chce si pořídit zbraň a také zabíjet. Po několika hodinách byl ztotožněn a níže máte video z jeho zadržení. Úkony stále probíhají, zatím kvalifikováno jako šíření poplašné zprávy. #policiepha https://t.co/5krNELkg7v pic.twitter.com/AgwWHnfDK1 — Policie ČR (@PolicieCZ) December 22, 2023

V prvním takovém případě – byť se netýkal sociálních sítí – už policisté dokonce zasahovali. Zadrželi muže, který ve čtvrtek o půl jedenácté volal na policii a sdělil, že se inspiroval střelcem, chce si pořídit zbraň a také zabíjet. I když si myslel, že volá z anonymního čísla, policie jej po několika hodinách vypátrala.

A podobně jsou kybernetičtí experti schopni zjistit i autory anonymních příspěvků na sociálních sítích. „Obtížné to je, ale máme s tím zkušenosti. S vybranými sociálními sítěmi spolupracujeme a naši analytici jsou schopni rozklíčovat, kdo se za jakou konkrétní osobou schovává,“ popisuje Moravčík.